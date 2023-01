von Eva Baumgartner

Zum Jahresende gingen in Klettgau im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus. Der Stromausfall Mitte Dezember im Hauptort Erzingen und im kleinen Rechberg kurz vor Weihnachten legte für rund eineinhalb Stunden alles lahm. Nichts ging mehr. Betriebe und Unternehmen, Geschäfte und Läden, Institutionen und öffentliche Gebäude, alle Haushalte waren an diesem Morgen ohne Strom.

So ärgerlich und äußerst misslich die Lage war, eine Erzingerin, die, wie alle anderen Kunden auch, unverrichteter Dinge das Lebensmittelgeschäft verlassen musste, kommentierte die Situation in dem Wissen, dass die Stromversorgung nur vorübergehend unterbrochen sein wird: „Jetzt sehen wir endlich mal, wie gut es uns geht.“ Ob diese Frau die weltpolitische Lage, den Ukrainekrieg, die Energiekrise im Hinterkopf hatte? Vermutlich schon. Dennoch auch übertragen auf die kleine Klettgauer Welt trifft ihre Einschätzung durchaus zu.

Müsste man das Lebensgefühl der Klettgauer beschreiben, so scheint ein Ruck, ein Aufwachen in der Bevölkerung stattgefunden zu haben. Die Wertschätzung auf das Erreichte und Bewältigte einerseits, andererseits auch wieder die Besinnung auf Werte wie Solidarität und Gemeinschaft. Viele Ukraine-Flüchtlinge wurden aufgenommen, Hilfsaktionen gestartet, Sachspenden wurden verschickt und Kleiderkammern eingerichtet.

Im vergangenen Jahr ist viel Neues aus der Bürgerschaft entstanden. Zahlreiche Frauen und Männer legen sich für die Gemeinde ins Zeug, um in Klettgau und seinen Ortsteilen, in ihrem Umfeld wieder Gemeinschaft zu ermöglichen, dies bei weitem nicht nur um Feste zu feiern. Als Paradebeispiele dafür ist der Verein Kulturraum Klettgau, die Interessengemeinschaft Zukunft Grießen zu nennen. Aber auch die vor wenigen Jahren gegründeten Vereine wie die Nachbarschaftshilfe Förderverein Idee, der Verein Kulturacker bis hin zu den Müllsammlern, den Klettgau Cleaners, sind zu nennen.

2022 wurde die 1150-Jahr-Feier Erzingens mit einem Mittelaltermarkt gefeiert. | Bild: Eva Baumgartner

Die kleine Narrengesellschaft Erzingen hat die 1150-Jahr-Feier Erzingens mit ihrem mehrtägigen Mittelalterfest eindrucksvoll gestemmt. Die Erzinger Vereine haben ein gänzlich neues Winzerfest auf die Beine gestellt. Darüber hinaus waren und sind die traditionellen, altehrwürdigen Vereine, allen voran die Musikvereine mit ihren Sommer- und Frühlingsfesten, ein Garant für ein buntes, spannendes Leben im Klettgau.

Das Frühlingsfest lockte 2022 nach Geißlingen. | Bild: Eva Baumgartner

Das vergangene Jahr war in der Gemeinde, nachdem die pandemiebedingten großen Einschränkungen des Alltags weggefallen waren, in kommunalpolitischer Hinsicht ein ruhiges Jahr. Die großen Projekte wie der Erweiterungsbau der Realschule, der Breitbandausbau, Bauland für Gewerbe und Häuslebauer, wurden erledigt oder sind in vollem Gange.

Der Schulneubau wurde Anfang des Jahres bezogen, die neue, hochmoderne Realschule ist in diesem Jahr wiederum zweizügig. Nur noch der Umbau und die Neugestaltung des Schulhofes stehen noch aus.

Die Breitbandversorgung ist mit dem Ausbau der Ortsnetze im Gange, vorsichtigen Schätzungen zu Folge werden alle unterversorgten Ortsteile in circa eineinhalb Jahren mit schnellem Internet versorgt sein.

Die ersten Vorarbeiten für die neue Gemeindehalle in Geißlingen wurden ebenso in Angriff genommen.

So soll die neue Gemeindehalle Geißlingen aussehen. | Bild: Architekturbüro D`Aloisio

Dennoch an großen Aufgaben wird es auch in Zukunft in Klettgau nicht mangeln. Allen voran die medizinische Versorgung der Bevölkerung, der Ärztemangel in der Gemeinde, der Bau eines Ärztehauses beziehungsweise die Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums, die Schaffung eines multifunktionalen Dorfplatzes in Erzingen und last but not least das Thema Verkehr werden neben vielen anderem wichtige Aufgabenfelder in Klettgau sein.