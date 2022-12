von Eva Baumgartner und Melanie Völk

In der Gemeinde Klettgau ist am Donnerstagmorgen der Strom ausgefallen. Betroffen waren Privathaushalte, Einzelhandelsgeschäfte, Betriebe und Unternehmen in den Ortsteilen Erzingen und Rechberg, auch das Rathaus war von der Stromversorgung abgeschnitten. Telefonleitungen waren tot, die Ampelanlagen außer Betrieb, Kunden standen vor Supermärkten Schlange.

Der Stromausfall hat die Ampelanlagen in Klettgau lahmgelegt. | Bild: Nico Talenta

Kunden werden beim Einkaufen überrascht

Üblicherweise sind um diese Uhrzeit zahlreiche Kunden im Edeka-Markt. Auf dem Parkplatz sind am Donnerstagvormittag erstaunlich wenige Autos zu finden. Vor dem Geschäft unterhalten sich einige Mitarbeiter und reden mit den Kunden über den Stromausfall. Auch im Kassenbereich stehen einige Angestellte und Geschäftsführerin Cathrin Ebner, sie sind umgeben von teils gefüllten Einkaufswagen.

Als der Strom ausfiel, wurden die Kunden gebeten, den Edeka-Markt zu verlassen. | Bild: Eva Baumgartner

„Bei uns waren etwa 60 Kunden im Geschäft, als es plötzlich dunkel wurde und nichts mehr ging, die Kunden haben sich äußerst diszipliniert verhalten und sind unserer Bitte, die Einkaufswagen stehen zu lassen und den Markt zu verlassen, ohne Klagen nachgekommen“, resümiert Cathrin Ebner. Vereinzelte Kunden hätten vor dem Eingang gewartet, in der Hoffnung, dass der Strom wieder kommt. „Nicht einer unter den Kunden war ungehalten“, so Cathrin Ebner.

Ein ähnliches Bild zeigte sich beim DM-Drogerie-Markt: Ein Schild an der verschlossenen Tür informiert die Kunden über den Stromausfall. Eine draußen wartende Kundin aus der Schweiz vermutet: „Das war bestimmt der Blitzeinschlag heute Morgen gegen 6 Uhr auf dem Hallauer Berg.“ Fünf Frauen warten geduldig vor dem Geschäft und unterhalten sich.

Mit einem Schild an der Eingangstür macht der DM-Markt in Erzingen auf den Stromausfall aufmerksam. | Bild: Eva Baumgartner

„Im ersten Moment dachte ich, es ist ein Banküberfall“, sagte Angelika Edelburg, Mitarbeiterin der Erzinger Volksbank-Filiale. Die Kunden hätten dennoch Geld ein- oder sich auszahlen lassen können. „Es war wie früher, am Kassenschalter mit Papierformularen und Unterschrift. Bei anderen Anliegen haben wir am Sitz in Wutöschingen mit dem Handy angerufen. Zum Beispiel, wenn ein Kunde den Kontostand wissen wollte.“ Ihr Kollege Philipp Bauder berichtet: „Die zehn bis zwölf Kunden haben es alle mit Fassung getragen, die haben alle sehr gut reagiert.“

Außer Betrieb: Volksbank-Mitarbeiter Philipp Bauder steht vor einem Geldautomaten. | Bild: Eva Baumgartner

Um 13 Uhr kehrt der Strom zurück

Laut Energieversorgung Klettgau-Rheintal (EVKR) ist der Strom in Erzingen und Rechberg gegen 11.10 Uhr ausgefallen. Die Techniker waren sofort vor Ort und haben den Ausfall für den Defekt überprüft. Am frühen Nachmittag meldete der Stromversorger den Grund für den kurzzeitigen Stillstand in den beiden Ortsteilen.

Die Ursache für den Stromausfall

„Der Stromausfall wurde durch eine defekte Schaltanlage bei einer kundeneigenen Trafostation verursacht“, so die Angaben des Unternehmens. Zudem sei es gesamten Ortsnetz Klettgau zu einem Kurzunterbruch gekommen. Um etwa 13 Uhr waren alle betroffenen Gebiete wieder am Netz, Teile von Erzingen, unter anderem auch das Rathaus waren schon etwas früher wieder mit Stom versorgt.

EVKR Die Energieversorgung Klettgau-Rheintal versorgt die Gemeinden Klettgau, Hohentengen a.H., Jestetten und Lottstetten mit Strom. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite informiert, gibt es Mittel- und Niederspannungsnetze. Die Mittelspannungsnetze werden mit etwa 16.800 Volt betrieben. Mit den Niederspannungsnetze werden vor allem private Haushalte und Kleingewerbetreibende versorgt. Sie haben eine Spannung von etwa 400 Volt.