Felix Stiegeler vom gleichnamigen Netzbetreibtreiber, erläuterte bei der Verbandsversammlung des Zweckverbands Breitband den Fortschritt der Versorgung mit schnellem Internet in Landkreis Waldshut.

Neue Angebote

Wie der Unternehmer aus Schönau im Schwarzwald erläuterte, bietet der Netzbetreiber seit Ende November neue Netzgeschwindigkeiten an. Das niederschwelligste Angebot beinhaltet eine Geschwindigkeit 200 Mbit/s im Download und 100 im Upload. Dazu gibt es Angebote mit 500/200 und einem Gigabit beziehungsweise 500 Mbit/s.

Die Preise bewegen sich zwischen 44,95 und 74,95 Euro monatlich. Dazu gibt es in den ersten sieben Monaten ein Angebot für 19.95 Euro. „Damit brauchen wir uns nicht zu verstecken“, meinte Stiegeler.

Felix Stiegeler vom Netzbetreiber Stiegeler aus Schönau im Schwarzwald | Bild: Edinger, Gerald

Fernsehanbieter

Die Firma Stiegeler bietet ihr TV-Paket nun über den Anbieter Waipu an. Das hänge mit Senderrechten zusammen, die schwer zu bekommen seien. Der Vorteil sei, dass bei modernen Fernsehgeräten kein Receiver nötig sei, und für 12,99 Euro seien auch private Sender einschließlich des Schweizer Fernsehens SF eins und zwei in HD-Qualität auf bis zu vier Geräten in einem Haushalt empfangbar.

Kunden

Aktuell registriert der Netzbetreiber 6915 Kunden und 3750 Pachtnehmer. Allein 1500 Kunden sind es in Hohentengen, 860 in Stühlingen, 800 in Bonndorf und 43 in Ibach. „Im Jahr 2022 kamen 1500 Kunden hinzu“, berichtete Felix Stiegeler.

Wunsch nach Ansprechpartner

Christian Mauch (Wutach) wünscht sich für die Belange und Anfragen der Kommunen beim Netzbetreiber wieder einen Ansprechpartner. Derzeit werden Anfragen jeweils in zuständigen Abteilungen bearbeitet, was offenbar nicht zufriedenstellend war. Martin Benz unterstützte Mauch in seinem Anliegen. Stiegeler sagte zu, diesen Wunsch in der Fima zu besprechen.