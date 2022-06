Für Autofahrer in der Region könnte es in diesem Jahr und besonders im Sommer zu einigen Verzögerungen kommen. In Rheinfelden-Schwörstadt, Herrischried, Albbruck und Wehr stehen in den nächstem Monaten größere Bauarbeiten an. Der SÜDKURIER hat beim Regierungspräsidium in Freiburg nachgefragt und zusammengefasst, mit welchen Einschränkungen Autofahrer an den genannten Stellen rechnen müssen.

Fahrbahnerneuerung, Schlagsäge-Segeten (L151), Landkreis Waldshut

Was wird gemacht? Auf ungefähr drei Kilometern Länge wird die Fahrbahndecke auf der L 151 zwischen dem Abgang der L152 (Schlagsäge) und dem Abgang der L153 (bei Segeten) erneuert, wie das Regierungspräsidium auf Anfrage mitteilt. Bevor die eigentliche Fahrbahndeckenerneuerung durchgeführt werden kann, müssen aber noch drei Fahrbahnrutschungen/Böschungsrutschungen jeweils unterhalb der L151 stabilisiert werden.

Welche Einschränkungen gibt es? Die Sanierung der Fahrbahnrutschungen/Böschungsrutschungen erfolgt unter halbseitiger Sperrung mit Ampel. Für die Erneuerung der Fahrbandecke wird aber eine Vollsperrung nötig sein. Die Umleitung während der Vollsperrung der L151 erfolgt über die L153 (Segeten, Görwihl) und L155 (Oberwihl).

Ab der Schlagsäge bis zur Abzweigung Segeten wird im kommenden Jahr die Fahrbahndecke erneuert. | Bild: Charlotte Fröse

Wie ist der Zeitrahmen? Die Maßnahme werde zeitlich gesplittet, so der Sprecher des Präsidiums. Die Arbeiten zur Befestigung der Böschung unter halbseitiger Sperrung mit Ampel laufen bereits. Nach dem Abklingen von eventuellen Nachsetzungen wird dann voraussichtlich erst zwischen Mai und Juni des kommenden Jahres für ungefähr sechs Wochen die Fahrbahndecke unter Vollsperrung der L151 erneuert.

Wie hoch sind die Kosten? Die Gesamtkosten werden sich auf rund 1,6 Millionen Euro belaufen (650.000 Euro in 2022, 950.000 Euro in 2023)

Fahrbahnerneuerung Rheinfelden-Beuggen-Schwörstadt (B 34), Landkreis Lörrach

Was wird gemacht? Zwischen der sogenannten Alu-Kreuzung bei Rheinfelden Beuggen und Schwörstadt (Abfahrt Dossenbach) werden Asphaltdeckschicht und Asphaltbinderschicht der B34 auf insgesamt 5,2 Kilometer Länge erneuert. Die Arbeiten werden in vier Bauabschnitten realisiert. Im gleichen Zug werden außerdem verschiedene Bushaltestellen barrierefrei umgebaut.

Welche Einschränkungen gibt es? Die Arbeiten werden unter der Woche jeweils nachts und an den Wochenenden ganztags unter Vollsperrung der jeweiligen Bauabschnitten der Bundesstraße 34 ausgeführt. In den Zeiten der Vollsperrung wird der Verkehr voraussichtlich großräumig über Karsau (K 6333), Maulburg (L 139), Schopfheim (B 317) und Wehr (B 518) und umgekehrt umgeleitet.

Für die Bauarbeiten auf der Bundesstraße zwischen Rheinfelden und Schwörstadt wird es eine großräumige Umleitungen geben. | Bild: Schlichter, Juliane (Symbolbild)

Wie ist der Zeitrahmen? Die Baumaßnahme soll während der gesamten Sommerferien 2022 laufen.

Wie hoch sind die Kosten? Die Kosten für die Baumaßnahme werden sich auf ungefähr drei Millionen Euro belaufen, so das Regierungspräsidium.

Böschungssicherung, Albbruck (L154), Landkreis Waldshut

Was wird gemacht? Die vorhandene Fahrbahnrutschungen/Böschungsrutschungen wird voraussichtlich mit einer verankerten Spritzbetonschale gesichert. Das beauftragte geologische Institut arbeite derzeit aber noch an Details des Sanierungskonzeptes.

Welche Einschränkungen gibt es? Die Maßnahme wird unter halbseitiger Sperrung der L 154 mit Ampel durchgeführt. Eine Umleitung ist derzeit nicht vorgesehen.

Wie ist der Zeitrahmen? Die Maßnahme wird voraussichtlich sechs Wochen dauern und im Spätsommer dieses Jahres durchgeführt werden. Der genaue Zeitpunkt sei aber noch nicht festgelegt, so der Sprecher.

Wie hoch sind die Kosten? Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 250.000 Euro.

Brückeninstandsetzung, Wehr (L155), Landkreis Waldshut

Was wird gemacht? Nachdem 2021 die Brückengeländer auf der Wehrabrücke erneuert wurden, erfolgt 2022 jetzt die Betonsanierung. Hierbei werden die Gehwegkappen neu beschichtet, um die Oberfläche wieder zu schließen und damit das Eindringen von beispielsweise Salzwasser in den Beton zu verhindern. An der Brückenunterseite sollen außerdem Betonabplatzungen saniert und Risse im Beton geschlossen werden.

Welche Einschränkungen gibt es? Die Maßnahme wird unter halbseitiger Sperrung der Brücke mit Ampeln durchgeführt. Für Fußgänger soll in dieser Zeit nur eine Seite des Gehweges zur Verfügung stehen.

Wie ist der Zeitrahmen? Die Baumaßnahme wird ungefähr vier bis sechs Wochen dauern. Eine detaillierte Bauablaufplanung liege aber noch nicht vor. Gebaut werden soll ab Mitte September 2022.

Wie hoch sind die Kosten? Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 180.000 Euro.