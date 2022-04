von Charlotte Fröse

Auf eine Vollsperrung auf einem drei Kilometer langen Teilstück der vielbefahrenen L 151 werden sich im kommenden Frühjahr Verkehrsteilnehmer während voraussichtlich sechs Wochen einstellen müssen. Die maroden Böschungen auf dem Streckenabschnitt zwischen der Schlagsäge und der Abzweigung Segeten werden an drei Stellen noch dieses Jahr zwischen September und Dezember saniert. Dabei wird es eine halbseitige Sperrung der Straße mit einer Ampelregelung geben.

Sanierung der L151: Maßnahmen und Zeitplan Böschungssanierungen an drei Stellen Bauzeit etwa vier Monate zwischen September und Dezember 2022. Halbseitige Sperrungen der Fahrbahn mit Ampelregelung. Keine Umleitung vorgesehen. Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Schlagsäge und Abzweig Segeten Bauzeit zirka sechs Wochen zwischen Mai und Juli 2023. Vollsperrung während der Bauarbeiten. Umleitungen voraussichtlich über L 153/Segeten, L 155/Görwihl und L 151/Hottingen.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke der L 151 auf dem Abschnitt von der Schlagsäge bis zur Abzweigung Segeten sollte eigentlich bereits in diesem Jahr erfolgen. Im Vorfeld stellte sich jedoch heraus, dass zunächst an drei Stellen Böschungen saniert werden müssen, von denen Teile bereits abgerutscht sind. Erst wenn sich die Böschungen wieder gesetzt haben, kann weitergebaut werden. Damit verzögert sich die Erneuerung der Fahrbahn. Die Sanierung wird in zwei Etappen in diesem und im nächsten Jahr ausgeführt.

In der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend stellte Bürgermeister Christian Dröse die Planungen des Regierungspräsidiums Freiburg, mit Dienstsitz in Bad Säckingen, zum Projekt vor. „Es wird beim Einbau der Deckschicht eine Vollsperrung geben“, erläuterte Bürgermeister Dröse. Dies müsse hingenommen werden, damit die Arbeiten in einem Zug erfolgen könnten, betonte Dröse. Die genauen Umleitungsstrecken werden zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben.

Zunächst sind jedoch die Böschungen dran. Ihrer Sanierung zwischen September und Dezember wird es dieses Jahr eine halbseitige Sperrung der betreffenden Abschnitte mit einer Ampelregelung geben. Voraussichtlich soll die Ampelregelung bis zum Dezember bestehen bleiben. Auf Bitten aus dem Gemeinderat wird Bürgermeister Dröse jedoch nachfragen, ob die Arbeiten auch schneller vonstattengehen können.

Ab der Schlagsäge bis zur Abzweigung Segeten wird im kommenden Jahr die Fahrbahndecke erneuert.

Bei der Voruntersuchung stellte sich heraus, dass Teile der Böschung bereits abgerutscht sind. Zu erkennen ist dies auch an den Pfosten der Leitplanken, die sich bereits leicht talwärts geneigt haben.

Die Fahrbahn weist an verschiedenen Stellen des sanierungsbedürftigen Abschnitts auf der Hangseite deutliche Längsrisse oder sogar bereits Netzrisse auf. Die Bestandsaufnahme der Asphaltbefestigung, die durch das Institut für Materialprüfung, Dr. Schellenberg Rottweil GmbH durchgeführt wurde, ließ erkennen, dass kein Schichtenverbund zwischen den unteren Deckschichten besteht. Dies geht aus der Dokumentation des Regierungspräsidiums hervor.