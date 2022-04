von Susanne Eschbach

Sie ist vollbracht, die Laufenburger Acht. Rund sieben Jahre hat es gedauert seit der ersten Planung 2015, über die Bewilligung der Zuschüsse 2017, der schönsten Baustelle 2021 bis zur Fertigstellung 2022. Mit einem dreitägigen Einweihungsfest wird der 6,6 Kilometer lange Erlebnisweg vom 29. April bis 1. Mai eröffnet.

Touristen rücken in den Fokus

„Das Ziel der Laufenburger Acht ist, unsere beiden Städte noch näher zusammenzubringen“, so der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger. Gemeinsam mit seinem Amtskollegen Stadtammann Herbert Weiss aus Laufenburg/CH sowie Elisabeth D‘Souza vom Verkehrsbüro Laufenburg/D und deren Schweizer Kollegin Andrea Baumann stellte er am Mittwoch das Festprogramm vor.

Der neue Erlebniswanderweg Laufenburger Acht ist fast fertig und wird Ende April festlich eingeweiht. Auf dem Bild (von links): Bürgermeister Ulrich Krieger, Elisabeth D‘Souza von der Tourist-Info Laufenburg/D, Andrea Baumann von der Tourist-Info Laufenburg/CH und Stadtamann Herbert Weiss. | Bild: Andrea Worthmann

„Wir sind stolz, dass das Werk gelungen ist“, freut sich auch Stadtammann Herbert Weiss über den gelungenen Freizeitweg, der mit insgesamt 17 interaktiven Erlebnisstationen ausgestattet ist.

2,8 Millionen Euro hat die Realisierung gekostet, wovon die EU auf deutscher Seite 60 Prozent der Summe und auf Schweizer Seite 30 Prozent trägt.

Für beide Städte stelle die Laufenburger Acht eine Mehrwert dar und sei ein weiterer Schritt dazu, Laufenburg mit dem Motto „Zwei Länder – eine Stadt“ noch besser touristisch zu vermarkten, so die beiden Stadtoberhäupter. „

Die Leute sollen Freude haben an unserer Stadt und an der Umgebung“, sagte Weiss weiter.

Für den gemeinsamen Erlebnisweg wurde ein Flyer entwickelt, der die Besucher am Rheinufer im Wechsel am deutschen und am Schweizer Ufer entlangführt.

Den Namen Laufenburger Acht hat der Weg erhalten, weil er die Form einer liegenden Acht hat. Insgesamt dreimal kann auf der Strecke der Rhein und mit ihm die Grenze überquert werden. „Corona hat uns getrennt“, so Krieger, „und der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns“. Darum sei es jetzt besonders wichtig, grenzüberschreitend zusammen zu arbeiten.

Drei Tage Festprogramm

Die offizielle Eröffnung der Laufenburger Acht ist auf Samstag, 30. April, terminiert. Doch bereits am Freitag, 29. April, um 20 Uhr beginnt das dreitägige, grenzüberschreitende Festprogramm.

Den Auftakt nimmt es in der Stadthalle in Laufenburg/CH. Dort wird das deutsch-schweizerische Ehepaar Lochmann die kulturellen Unterschiede beider Nationen aufs Korn nehmen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es werden allerdings Reservierungen unter info@laufenburgeracht.com oder in den beiden Touristinfos erbeten.

Die insgesamt 17 Erlebnisstationen der Laufenburger Acht erzählen unter anderem die Laufenburger Geschichte. | Bild: Andea Worthmann

Das Programm

Für geladene Gäste beginnt der Samstag, 30. April, um 11 Uhr auf der Laufenbrücke mit einem Festakt. Um 14 Uhr öffnet die Festmeile auf der Brücke mit Beteiligung vieler Laufenburger Vereine dann für die gesamte Bevölkerung. Dort lädt der Schwarzwaldverein zu einem Kurztrip über den neuen Erlebnisweg ein.

Um 14.30 Uhr bietet Energiedienst Laufenburg zu einen Blick ins Wasserkraftwerk. Treffpunkt dafür ist der Parkplatz von Energiedienst in Laufenburg/CH. Die Firma Crestageo erklärt den Bau der Hängebrücke bei der Codmananlage. Die Aufwind Group, die die 17 interaktiven Erlebnisstationen gestaltete, stellt diese den Besuchern vor.

Am Sonntag, 1. Mai, können die Festwirtschaften auf der Laufenbrücke besucht werden.