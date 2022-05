Tiengen: Vollsperrung im Übertal

Wo genau ist gesperrt?

Die Straße „Übertal“ wird im Bereich der Hausnummern 41 und 41a für einige Tage voll gesperrt, wie die Abteilung Straßenverkehr des Ordnungsamts Waldshut-Tiengen mitteilt.

Wann ist die Straße gesperrt?

Die Sperrung ist am Dienstag, 24. Mai, ab 7.30 Uhr und am Mittwoch, 25. Mai, und erneut am Mittwoch, 1. Juni, ab 7.30 Uhr und am Donnerstag, 2. Juni, vorgesehen.

Wie ändert sich die Verkehrsführung?

Anlieger können aus beiden Fahrtrichtungen bis zur Baustelle

zufahren. Darüber hinaus kann der Baustellenbereich über die Straße „Auf dem Buck“ umfahren werden.

Weshalb muss gesperrt werden?

Die Vollsperrung ist laut der Behörde für den Einsatz eines Autokranes erforderlich.

Schlüchttal: Vollsperrung der L 157

Wo genau ist gesperrt?

Die Landesstraße 157 wird im Schlüchttal zwischen Ühlingen-Riedersteg bis zur Abzweigung Berau-Witznau voll gesperrt.

Wann ist die Straße gesperrt?

Wie die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mitteilt, ist die Vollsperrung von Montag, 30. Mai, bis Samstag, 16. Juli, aktiv.

Wie ändert sich die Verkehrsführung?

Der Verkehr wird während der Vollsperrung von Gurtweil her kommend über Berau (K 6594), Brenden (K 6502), Buggenried (K 6500), Hürrlingen, Riedern am Wald, Riedersteg und Ühlingen umgeleitet. Für den Verkehr von Ühlingen her kommend in entsprechend umgekehrter Reihenfolge.

Weshalb muss gesperrt werden?

Grund der Sperrung sind laut Gemeindeverwaltung Asphaltarbeiten zwischen Riedersteg und Witznau.

Tiengen: Vollsperrung der Detzelner Straße

Wo genau ist gesperrt?

Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, wird die Detzelner Straße in Tiengen voll gesperrt.

Wann ist die Straße gesperrt?

Die Sperrung erfolgt voraussichtlich zwischen Dienstag, 7. Juni, und Mittwoch, 15. Juni.

Wie ändert sich die Verkehrsführung?

Während der Vollsperrung wird der Verkehr über die L 160, L 163, B 314 und K 6595 in beide Fahrtrichtungen geleitet.

Weshalb muss gesperrt werden?

Laut Regierungspräsidium wird der Fahrbahnbelag auf der Detzelner Straße erneuert. Der bestehende Fahrbahnbelag weißt starke Verdrückungen, Risse und Ausbrüche auf.

Tiengen: Einmündung der Hauptstraße in die L 159

Wo genau ist gesperrt?

Im Anschluss an die oben genannte Baumaßnahme kündigt das Regierungspräsidium Freiburg mit, das als zweiter Abschnitt die Einmündung der Hauptstraße in die L 159 in Tiengen unter Vollsperrung saniert und umgebaut wird.

Wann ist der Bereich gesperrt?

Die Vollsperrung besteht voraussichtlich zwischen Montag, 27. Juni, und Freitag, 22. Juli.

Wie ändert sich die Verkehrsführung?

Der Verkehr von und in die Innenstadt wird während der Vollsperrung über die K 6564 (Breitenfelder Straße), den Allmendweg und die Zeppelinstraße geführt.

Weshalb muss gesperrt werden?

Ziel der Baumaßnahme ist es laut Regierungspräsidium, den stark verdrückten und rissigen Asphaltbelag zu erneuern und abflussschwache Bereiche des Einmündungsbereiches zu optimieren, sodass insbesondere bei Starkregen das Oberflächenwasser zukünftig wieder abfließen kann.