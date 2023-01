Die ersten Buchstaben füllen die Lücken des diesjährigen Lösungssatzes schon, noch fehlt aber eine ganze Menge. Weitere können nun im nächsten Teil gesammelt werden. Es geht dieses Mal um die Ereignisse des Frühjahrs. Wer erinnert sich noch an die Pläne der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, die Fasnacht und Neuigkeiten bei der Feuerwehr? Der kann jetzt profitieren.

Pläne für fünf Wanderwege

Wie die damalige Leiterin der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, Nina Hanstein, sowie Marketingleiterin Sabine Hellner Anfang des Jahres verkündeten, waren 2022 ein paar Änderungen geplant, um den Tourismus in Radolfzell weiter zu fördern. Unter anderem sollten fünf Wanderwege rund um Radolfzell aufgewertet werden. Nur wie? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 2.

Die Wanderwege sollten mit neuen Bänken versehen werden – allesamt Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und recyceltem Metall gefertigt. Insgesamt wurden 20 Bänke bestellt. (Lösungsbuchstabe E)

An den Wanderwegen sollten Stellen mit Panoramatafeln aufgewertet werden. Dafür sollte der Fotograf Achim Mende an besonders schönen Aussichtspunkten Aufnahmen machen, die dann auf Panzerglas gedruckt und beschriftet werden sollten. (Lösungsbuchstabe O)

Die Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH plante, entlang der Wege kleine Tafeln mit QR-Codes an Bäumen zu befestigen. Wer will, sollte so die Codes bei der Wanderung mit dem Smartphone scannen und so mehr über die verschiedenen Baumarten erfahren können. (Lösungsbuchstabe A)

Bild: Schönlein, Ute

Die Verkleidung des OB

Auch wenn die Fasnacht 2022 wieder stattfinden konnte, war doch so manches anders – auch beim Narrenbaumfällen der Holzhauer am Mittwoch vor dem Schmutzigen Dunschtig im Altbohlwald: Die Holzhauer trugen bei ihrer Arbeit eine Maske und hatten sich zuvor auf Corona getestet. Besucht wurden sie im Wald von Oberbürgermeister Simon Gröger, der sich närrisch verkleidet hatte – nur als was? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 16.

Für seinen ersten Auftritt bei den Holzhauern war Simon Gröger in ein Neptun-Kostüm geschlüpft, um die Nähe seines neuen Wirkungsorts zum Bodensee zu würdigen. (Lösungsbuchstabe N)

Simon Gröger hatte sich passend zum Oberhaupt der Stadt Radolfzell als König verkleidet. (Lösungsbuchstabe B)

Der Oberbürgermeister war als Lucky Luke verkleidet – passend, da der SÜDKURIER ihm in seiner Silvesterausgabe genau diese Rolle zugemünzt hatte. (Lösungsbuchstabe R)

Mit vereinten Kräften ziehen die Holzhauer den Narrenbaum aus dem Wald. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Besondere Schlüsselübergabe

Zur Fasnacht gehört neben dem Narrenbaumfällen traditionell auch die Rathausbefreiung. OB Simon Gröger musste den Rathausschlüssel rausrücken und die Macht abgeben. Dabei hatten die Narren sich eine besondere Aktion überlegt. Welche war das? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 26.

Narrizella-Präsident Martin Schäuble stieg nicht etwa die Stufen zum OB-Büro hinauf, sondern fuhr kurzerhand mit der Hebebühne bis ans Fenster hoch und zog Simon Gröger aus dem Rathaus heraus. Dann machte er es sich auf dem OB-Stuhl bequem. (Lösungsbuchstabe N)

Um den gebührenden Corona-Abstand zu wahren, verzichteten die Narren auf eine direkte Schlüsselübergabe. Stattdessen hängte Simon Gröger, der an diesem Tag als Fischer verkleidet war, den Rathausschlüssel an eine Angel und ließ ihn durch sein Fenster auf den Marktplatz herab. (Lösungsbuchstabe T)

Da es sich um Simon Grögers erste Fasnacht in Radolfzell handelte, verlangten die Narren nicht nur, dass der Rathausschlüssel herausgerückt wurde. Stattdessen musste der OB den Narren auch noch jede Menge Berliner überreichen: Etwa 500 Stück überreichte er Martin Schäuble. (Lösungsbuchstabe R)

Politischer Besuch in Radolfzell

Die Fasnacht brachte nicht nur Freude und Feiern, sondern auch den Beginn des Ukraine-Krieges. Anfang März setzten rund 1100 Menschen bei einer Friedenskundgebung in Radolfzell ein Zeichen für den Frieden und gegen den von Putin angezettelten Krieg. Auch politischer Besuch war unter den Teilnehmern. Um wen handelte es sich? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 34.

An der Kundgebung nahm der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, teil. Er war aufgrund eines anderen Termins ohnehin schon am Bodensee gewesen und hatte sich spontan der Aktion angeschlossen. (Lösungsbuchstabe O)

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl war für die Kundgebung nach Radolfzell gekommen und verurteilte in einem Redebeitrag die kriegerischen Handlungen des russischen Präsidenten scharf. (Lösungsbuchstabe E)

Bei dem politischen Teilnehmer handelte es sich um den CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung, der eine Rede hielt und eine Kerze vor dem Münster entzündete. (Lösungsbuchstabe C)

Änderung für die Jugendfeuerwehr

Vom Radolfzeller Gemeinderat wurde Anfang 2022 eine Änderung der Feuerwehrsatzung beschlossen, die Folgen für Kinder hatte. Welche war das? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 23.

Mit der Satzungsänderung wurde die Jugendabteilung der Feuerwehr Radolfzell abgeschafft. Tatsächlich hatte die Anzahl der jungen Feuerwehrangehörigen in der Corona-Pandemie so stark abgenommen, dass sich ein Erhalt nicht mehr rentierte. (Lösungsbuchstabe H)

Mit der Satzungsänderung wurde beschlossen, dass neuerdings auch Kinder ab zwölf Jahren in den aktiven Dienst aufgenommen werden dürfen – allerdings nicht zum Löschen der Flammen, sondern lediglich, um etwa beim Anschließen der Schläuche zu helfen. (Lösungsbuchstabe B)

Mit der Satzungsänderung wurde es möglich, dass schon Kinder ab sechs Jahren in der Jugendabteilung der Feuerwehr einen Platz finden können. Davor war eine Aufnahme in die Jugendfeuerwehr erst ab dem vollendeten zehnten Lebensjahr möglich. (Lösungsbuchstabe L)

Die Jugendhütte im Altbohl. | Bild: Verchio, Graziella

Vandalismus an der Jugendhütte

Nachdem die Jugendhütte im Altbohlwald mit Bildern beschmiert worden war, beschloss der Radolfzeller Jugendgemeinderat eine Maßnahme, um Vandalismus künftig vorzubeugen – nur um welche handelte es sich? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 9.