Radolfzell vor 4 Stunden

Frischer Wind in Radolfs Town: Lucky Simon sorgt nun für Ordnung und etwas Langeweile

Der Mann zieht mehr Stimmen an, als es Schnaken an der Mole gibt. Meinungsforscher nennen die Stadt, die der 83-Prozent-OB regiert, beeindruckt „Gröger City“. So positiv sich das auch alles anhören mag, die Presse freut sich weniger über die Friede-Freude-Eierkuchen-Mentalität des Lucky Simon. Im neuen Jahr soll es wieder heiß her gehen in Radolfs Town.