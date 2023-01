Tiere, Vandalismus, Fasnacht und Ehrenamt – in den ersten drei Teilen unseres Jahresrückblickrätsels haben wir bereits einen Blick zurück auf die verschiedensten Themen des Jahres 2022 geworfen. 18 Buchstaben unseres Lösungssatzes gab es bislang zu erraten, etwa doppelt so viele fehlen noch. In unserem nächsten Teil geht es nun um die Ereignisse des Sommers – um die Polizei, Kultur und Aufregung um eine Bürgermeisterwahl.

Anstieg der Unfallzahlen

Im Juni berichtete der neue Leiter des Radolfzeller Polizeireviers, Georg Lautenschläger, von einer auffälligen Steigerung der Verkehrsunfallzahlen in Radolfzell im Jahr 2021 – sagte aber, diese sei durchaus erklärbar. Welche Hintergründe gab er an? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 11.

Wie Georg Lautenschläger berichtete, hatte es 2021 zahlreiche Zusammenstöße von Fahrzeugen am Kreisverkehr an der Esso-Tankstelle gegeben. Ganze 22 Unfälle waren dort aufgenommen worden, damit war diese Stelle ein Unfallschwerpunkt. (Lösungsbuchstabe S)

Laut dem Revierleiter waren die hohen Zahlen vor allem auf ein Ereignis zurückzuführen: Im Sommer 2021 hatte ein Raser sich in Radolfzell eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei an über zehn Orten in der Stadt und in den Ortsteilen Verkehrsunfälle verursacht. (Lösungsbuchstabe M)

Grund für den Anstieg der Unfallzahlen waren laut Lautenschläger zum einen die Lockerungen der Corona-Regeln, durch die wieder mehr Personen auf den Straßen unterwegs waren. Zudem sei es 2021 vermehrt zu Fahrradunfällen gekommen, auch diese wirkten sich negativ auf die Gesamtzahlen aus. (Lösungsbuchstabe N)

Umzug der Tourist-Information

Für Touristen gibt es in Markelfingen seit 2022 eine neue Anlaufstelle: Die dortige Außenstelle der Tourist-Information war in die Rezeption des Campingplatzes umgezogen. Zuvor hatte sie sich noch im Radhotel „Am Gleis“ befunden. Warum war sie dort ausgezogen? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 17.

Wie die damalige Geschäftsführerin der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH (TSR), Nina Hanstein, berichtete, hatte das Radhotel den Betrieb der Tourist-Information aufgeben müssen, weil aufgrund von Fachkräftemangel das nötige Personal fehlte. (Lösungsbuchstabe N)

Das Radhotel konnte die Tourist-Information nicht länger betreiben, weil es den Platz für seine eigenen Angebote brauchte. (Lösungsbuchstabe T)

Nicht das Radhotel allein sollte davon profitieren, dass Touristen auf der Suche nach Informationen dort hängen blieben. Um gerecht zu bleiben, hat die TSR daher beschlossen, den Standort immer wieder zu wechseln, damit noch mehr Betriebe profitieren können. (Lösungsbuchstabe B)

Eine altbekannte neue Museumsleiterin

Das Hesse-Museum in Gaienhofen wird seit dem vergangenen Jahr von einer neuen Chefin geleitet. Nachdem Ute Hübner ihre Kündigung eingereicht hatte, wurde Yvonne Istas als ihre Nachfolgerin bekannt. In der Region war sie auch zuvor keine Unbekannte – warum? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 21.

Yvonne Istas war bereits in der Vergangenheit die Leiterin des Hesse-Museums gewesen – sie hatte die Stelle vor Ute Hübner inne, bevor sie in der Schweiz eine neue Arbeit gefunden hatte. (Lösungsbuchstabe F)

Die neue Chefin war in der Kulturszene der Region bereits gut vernetzt, weil sie von 2001 bis 2017 Leiterin des Stockacher Stadtmuseums gewesen war. (Lösungsbuchstabe K)

Yvonne Istas hatte Anfang der 2000er-Jahre als Leiterin des Radolfzeller Milchwerks gearbeitet und die dortige umfassende Erweiterung und Sanierung in den Jahren 2006 und 2007 organisiert. (Lösungsbuchstabe G)

Panne bei der Bürgermeisterwahl

Aufregend ging es Anfang Juli im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Öhningen zu: Nur wenige Tage, bevor die Bürger an die Wahlurnen treten sollten, stand die Wahl nämlich kurzzeitig auf der Kippe. Wissen Sie noch, was der Grund dafür war? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 31.

Auf die Wahlunterlagen waren durch ein Missverständnis falsche Namen gedruckt worden. Somit konnten sie nicht mehr verwendet werden. Die Gemeinde schaffte es aber noch rechtzeitig, neue Unterlagen zu organisieren. (Lösungsbuchstabe A)

Zahlreiche Wahlhelfer hatten sich in den Tagen vor der Wahl kurzfristig krank gemeldet, sodass vorübergehend nicht sicher war, ob die Wahl tatsächlich so stattfinden kann. Spontan meldeten sich aber zahlreiche weitere Helfer. (Lösungsbuchstabe U)

Bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen hatte es Schwierigkeiten gegeben: Im Verteilungszentrum der Deutschen Post waren sowohl Briefe an die Gemeinde, als auch Unterlagen an die Wähler liegen geblieben. Die Unterlagen wurden schlussendlich aber doch noch überbracht – ein Bote verteilte sie. (Lösungsbuchstabe I)

Änderungen beim Abendmarkt

Nachdem es im Frühjahr 2022 noch so aussah, als müsste der Abendmarkt ausfallen, konnte er im Sommer schließlich doch stattfinden. Wie Nina Hanstein und Sabine Hellner von der TSR im Vorfeld berichteten, fiel der Abendmarkt allerdings etwas kleiner aus. Und noch änderte sich für die Verkaufsstände – was? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 28.

Die gastronomischen Stände mussten zwingend auch vegetarische Gerichte anbieten für alle, die auf Fleisch verzichten wollten. (Lösungsbuchstabe E)

Die Stände durften ausschließlich nur noch Fairtrade-Produkte oder Gerichte aus Fairtrade-Zutaten verkaufen. (Lösungsbuchstabe A)

In Rücksicht auf die Gesundheit der Besucher hatte die TSR den Betreibern der gastronomischen Verkaufsstände vorgeschrieben, nur noch Getränke ohne Zucker anzubieten. (Lösungsbuchstabe I)

Auszeichnung für Engagement

Der SPD-Bürgerpreis ist in der Vergangenheit mehrheitlich an Einzelpersonen gegangen, die sich um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben. 2022 ging er aber an eine ganze Gruppe – an wen? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 6.