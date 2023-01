Freude über eine überaus erfolgreiche Sportlerin, Hilfe für Ukrainer, die Umbenennung einer Straße und ein tierischer Hilfseinsatz – während des Frühjahrs und des Frühsommers war in Radolfzell so einiges los. Zu viel, um sich an alles zu erinnern? Das wird sich beim dritten Teil unseres Jahresrückblickrätsels zeigen. Wieder können sechs Buchstaben für unseren Lösungssatz gefunden werden – vorausgesetzt, die Geschehnisse sind im Kopf geblieben.

Neues Fahrzeug fürs Rote Kreuz

Freude herrschte im Frühjahr bei den Mitgliedern der Gruppe „Helfer vor Ort“ des Öhninger Roten Kreuzes. Sie hatten ein wendigeres Fahrzeug gebraucht, um auch schwer erreichbare Einsatzorte anfahren zu können. Tatsächlich gelang es auch, dieses Fahrzeug zu beschaffen – nur wie? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 10.

Die Mitglieder hatten über Jahre immer wieder verschiedene Aktionen in Öhningen durchgeführt, unter anderem einen großen Kuchenverkauf. Weil diese von den Bürgern gut angenommen wurden, konnte das Auto schließlich finanziert werden. (Lösungsbuchstabe A)

Eine anonyme Spenderin finanzierte das komplette Auto im Wert von 40.000 Euro. Mit einer weiteren Spende in Höhe von 4000 Euro konnte zudem noch ein spezielles Navigationsgerät gekauft werden. (Lösungsbuchstabe E)

Das Fahrzeug war der Öhninger Gruppe vom Kreisverband Landkreis Konstanz geschenkt worden. Der Verband hatte sich ein neueres Modell zugelegt und den nicht mehr benötigten Gebrauchtwagen weitergegeben. (Lösungsbuchstabe C)

Bild: Schönlein, Ute

Die Häufigkeit eines Straßennamens

Im März 2022 war es endlich soweit: Die Lettow-Vorbeck-Straße im Wohngebiet Altbohl wurde endlich in „Magnolienstraße“ umbenannt. Zuvor hatte das Vorhaben für viel Gesprächsstoff gesorgt. Doch nicht überall war man dem Beispiel von Radolfzell gefolgt. Tatsächlich gab es zu dem Zeitpunkt in anderen Städten in Deutschland weiterhin eine Lettow-Vorbeck-Straße. In wie vielen genau? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 13.

Nachdem Radolfzell der Straße einen neuen Namen gab, blieben nur noch vier deutsche Städte übrig, die eine Lettow-Vorbeck-Straße hatten. (Lösungsbuchstabe N)

Tatsächlich hatte man sich in vielen deutschen Städten geweigert, die Straße umzubenennen, deshalb gab es sogar noch 15. (Lösungsbuchstabe R)

Zum Zeitpunkt der Umbenennung in Radolfzell waren in ganz Deutschland nur noch zwei weitere Städte mit Lettow-Vorbeck-Straßen zu finden. (Lösungsbuchstabe S)

Aus der Lettow-Vorbeck-Straße wird die Magnolienstraße. | Bild: Jarausch, Gerald

Eintrag ins Goldene Buch

Nicht nur die Mitglieder des Roten Kreuzes in Öhningen und die Bewohner der Magnolienstraße konnten sich 2022 freuen. In Radolfzell feierte man auch Anna-Lena Forster, die sich bei den Paralympics in Peking jeweils zwei Gold- und Silbermedaillen erkämpft hatte. Dafür durfte sie sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen – zum wievielten Mal? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 20.

Für Anna-Lena Forster war es das erste Mal, dass sie sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte. (Lösungsbuchstabe H)

Angesichts ihrer vorherigen sportlichen Erfolgen war es natürlich nicht das erste Mal, dass Anna-Lena Forster sich in das Goldene Buch eintragen durfte. Tatsächlich war es das vierte Mal. (Lösungsbuchstabe R)

Ehre, wem Ehre gebührt: Anna-Lena Forster kommt sogar auf bereits acht Einträge. (Lösungsbuchstabe G)

Freizeitangebot am Seeufer

2022 wurde in der Karl-Wolf-Straße eine Maßnahme umgesetzt, die schon Ende 2021 im Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik zur Sprache gekommen war. Auf dem Gelände neben dem Spielplatz an der Seepromenade, auf dem bis 2020 die Kegelbahn des Eisenbahner-Sportvereins (ESV) zu finden war, wurde ein neues Angebot für Kinder erstellt. Welches? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 35.

Auf dem Gelände wurden Beete erstellt, die von Kindergartenkindern in Radolfzell bepflanzt werden können. So soll zum einen für mehr Grün am Seeufer, aber auch für mehr Naturverbundenheit bei den Kindern gesorgt werden. (Lösungsbuchstabe R)

Der Spielplatz am Seeufer wurde erweitert und um mehrere Geräte ergänzt, die nun auf dem neuen Gelände stehen. (Lösungsbuchstabe N)

Auf dem Gelände wurde ein Kids Bike Loop gebaut, also eine Fahrbahn für Lauf- und Fahrräder für kleine Kinder aus Kies mit kleinen Einbauten. (Lösungsbuchstabe L)

Preise Nachdem die Redaktion des SÜDKURIER Radolfzell 2021 auf Nummer sicher gegangen ist und Gutscheine der Aktionsgemeinschaft Radolfzell verlost hat, gibt es in diesem Jahr Karten für Konzerte im Milchwerk zu gewinnen.

Der erste Preis: Zwei Karten für den Auftritt von Max Giesinger am Milchwerk Musik Festival am Sonntag, 10. September.

Der zweite Preis: Zwei Karten für den Auftritt von Ben Zucker am Freitag, 8. September, beim Milchwerk Musik Festival.

Der dritte Preis: Zwei Karten für den Auftritt von Matthias Reim am Freitag, 31. März. Verlosung Gewinnen kann, wer der Lokalredaktion Radolfzell bis Dienstag, 31. Januar, den richtigen Lösungssatz zukommen lässt. Dieser setzt sich aus den Lösungsbuchstaben der einzelnen Antworten zusammen. Entweder man schickt das Lösungswort an die E-Mail-Adresse radolfzell.aktion@suedkurier.de oder ruft unter der Aktionsnummer (0 13 79) 37 05 00 75 an. Dort kann man bis Dienstag, 31. Januar, um 12 Uhr seinen Namen, seine Telefonnummer und seine Adresse sowie die beim Jahresrückblickrätsel gesuchte Lösung angeben (der Anruf kostet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom). Die Preise werden unter den Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlost, die Namen der Gewinner werden im SÜDKURIER veröffentlicht.

Die Identität des Luchses

Mitte Mai 2022 machten Autofahrer auf der B34 zwischen Güttingen und Stahringen eine besondere Begegnung: Der männliche Luchs mit der Nummer B723, der sich schon Anfang 2020 auf der Höri hatte blicken lassen, war auf der Straße unterwegs. Aber woran erkannte man, dass es sich wirklich um ihn handelte? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 22.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) konnte das Tier anhand seines Fleckenmusters identifizieren – das ist bei allen Luchen individuell. (Lösungsbuchstabe E)

Der Luchs trägt ein Halsband, über das die FVA nicht nur das Männchen identifizieren, sondern auch seinen genauen Weg durch die Region verfolgen konnten. (Lösungsbuchstabe I)

Die Raubkatze war auf der Straße mit einem Fahrzeug zusammengestoßen und hatte dabei Fellbüschel hinterlassen. Ihre Identität wurde mithilfe von DNA festgestellt. (Lösungsbuchstabe H)

Tierischer Irrlauf in Markelfingen

Zu einem besonderen tierischen Einsatz kam es im Sommer in Markelfingen. Peter Serwe, Peter und Hermann Blum sowie Hans-Georg Lauer führten sechs verirrte Tiere über die Straße auf den richtigen Weg zum Untersee. Um Tiere welcher Art handelte es sich? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld mit der Nummer 29.