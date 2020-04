von Yvonne Würth

Nachdem bereits für das Vorjahr nach langer, intensiver Suche eine Schwimmmeisterin für den Naturbadesee Eggingen gefunden wurde, plant die Gemeinde auch dieses Jahr wieder, den Badesee zu öffnen: „Falls die derzeitige Corona-Krise keinen Strich durch die Rechnung macht, werden wir unsere Naturbadesee-Anlage am Samstag, 16. Mai 2020, öffnen. Auf dieses Datum arbeiten wir hin und werden die Anlage soweit vorbereiten“, erklärt Bürgermeister Karlheinz Gantert in einer Presseinformation.

Noch im vergangenen Jahr, im Anschluss an die Badesaison, hatte die junge Fachkraft für Bäderbetriebe, Julia Meier, der Gemeinde die Zusage gegeben, auch dieses Jahr wieder als Badeaufsicht zur Verfügung zu stehen. Doch Mitte Februar kam eine E-Mail, in der sie „völlig überraschend und für uns alle unverständlich per E-Mail die Mitteilung zukommen ließ, dass sie uns leider doch nicht für eine weitere Badesaison zur Verfügung stehen wird“, so Gantert in der Mitteilung.

Nicht nur in Eggingen, sondern bundesweit ist der Bedarf an Schwimmmeistern größer, als Fachkräfte vorhanden sind. Dies wurde aus den Medien ersichtlich, die die Egginger Suche nach Bademeistern in Funk und Fernsehen übertragen hatten. Der positive Nebeneffekt der langen bundesweiten Suche 2019: Zwei weitere Bewerber hatten sich auf die bundesweite Suche im Rathaus Eggingen gemeldet. Bürgermeister Karlheinz Gantert nahm direkt Kontakt zu Beiden auf und erhielt nun vom Bewerber aus Lünen in Nordrhein-Westfalen eine positive Antwort.

Die Berufsausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe hat der aktuelle Bewerber am Ostseebad „Aqua Tropicana“ in Damp im Jahr 2000 absolviert. Bis Mitte 2017 war der 42-Jährige in einer Therme in Duisburg beziehungsweise Dortmund tätig, bevor es ihn zurück in den Norden auf die Insel Juist und nach Hooksiel zog, wo er als Rettungsschwimmer und Badeaufsicht angestellt war. „Da er auch sehr daran interessiert ist, eine Naturbadesee-Anlage zu betreuen beziehungsweise in einer solchen die Badeaufsicht auszuüben, hat er ganz großes Interesse, in den Süden nach Eggingen zu kommen.“