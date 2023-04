Das ist Joana Carreira

(32), Mutter eines 15-jährigen Sohns, war acht Jahre alt, als sie mit der Familie von Portugal nach Deutschland übersiedelte. Sie wohnte in Eggingen, Tiengen, Görwihl, Kadelburg, jetzt in Waldshut. Nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten arbeitete sie zunächst auf dem Rechnungsamt der Stadt Bad Säckingen. Nach dem Abschluss als Verwaltungsfachwirtin 2017 rückte sie in den gehobenen Dienst auf – fortan zuständig für den Haushalt der Stadt Bad Säckingen. Im Juni 2020 übernahm die heute 32-jährige die Leitung des Rechnungsamts der Stadt Stühlingen. In ihrer Freizeit schwimmt sie gerne, ist auf dem Fahrrad unterwegs und genießt mit ihrem Sohn Spaziergänge an der frischen Luft mit dem Familienhund. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der offenen Jugendarbeit, ist Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Küssaberg und in verschiedenen Projektgruppen aktiv. Informationen über die Kandidatin, ihre Themen und Termine gibt‘s im Internet.