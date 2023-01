Wutöschingen vor 1 Stunde

Bürgermeister Georg Eble tritt bei Wahl im April nicht mehr an. Und der erste Bewerber outet sich

In der Gemeinderatssitzung Wutöschingen lüftet Bürgermeister Georg Eble das lange gehütete Geheimnis. Der 67-Jährige steht seit 24 Jahren an der Spitze der Gemeinde, eine verkürzte Amtszeit kommt für ihn nicht in Frage.