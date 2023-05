Seit Ende April wird im Badesee Eggingen wieder geschwommen. Der Badesee-Verein ist in das zweite Vereinsjahr und die Badesaison gestartet. Die mehr als 650 Mitglieder fühlen sich wohl in ihrem zweiten grünen Zuhause.

Vorsitzender Ralf Schönle ist sehr zufrieden mit seinem Team und den Helfern: „Ich muss gar nichts machen, es läuft.“ Die Arbeitseinsätze funktionieren, meistens genüge eine einzige WhatsApp.

Einige Mitglieder sind seit Ende April wieder schwimmend unterwegs, die Übrigen begnügten sich mit dem Arbeitseinsatz im Frühjahr. „Aktuell beträgt die Wassertemperatur 18 Grad, also gar nicht so schlecht“, prüft Jugendleiter Alexander Ebi beim Fototermin.

Der Badesee-Verein Eggingen ist bereits seit einigen Wochen wieder auf dem Gelände aktiv, die Hartgesottenen schwimmen seit Ende April. Von links: Jugendleiter Alexander Ebi, Kioskbetreiberin Tanja Romeo, Vorsitzender Ralf Schönle. | Bild: Yvonne Würth

Auch Schwimmkurse im Angebot

„Wir bieten wieder das Schwimmabzeichen an und geben auch Schwimmkurse“, erklärt er. Sofern das Wetter mitmacht, ist der Verein beim bundesweiten Schwimmabzeichen-Tag am 21. Mai mit am Start.

In Eggingen sind die Wege kurz, Interessenten können sich jederzeit kurzfristig bei ihm melden. Neben ihm sind auch Holger Kostenbader und Silvia Stoll aus Ausbilder zur Stelle.

Alexander Ebi wünscht sich noch Zuwachs beim Rettungsschwimmerabzeichen, hier gibt es im Laufe des Sommers Informationen über die Mitglieder-WhatsApp-Gruppe, ebenso zum geplanten Kino-Abend.

Veranstaltungen am Badesee Zum Vatertagshock am Donnerstag, 18. Mai, laden die Kioskbetreiber Tanja und Marco Romeo ab 10.30 Uhr mit Weißwurst und Brezel zünftig ein. Am 18. Juni wird Rocco Costa die musikalische Begleitung zum Brunch geben, hier ist eine Voranmeldung bis zum 15. Juni notwendig, direkt im Kiosk oder per Telefon (0174 9366300). Der Badeseeverein Seit 2022 wird der Badesee vom Verein Badesee Eggingen betrieben. Da es keine Schwimmaufsicht gibt, ist der Zutritt nur Mitgliedern gestattet. Neben den Jahresmitgliedschaften (Familien 50 Euro, Erwachsene 30 Euro und Kinder/Jugendliche bis 21 Jahre 20 Euro) gibt es auch Tagesmitgliedschaften (Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro), die während der Kiosköffnungszeiten erworben werden können.Der Vorsitzende Ralf Schönle ist zu erreichen per E-Mail badesee.eggingen@gmail.com.

Für die Kinder wurde ein großer Spielturm aufgebaut, der neue Spielsand kommt in den nächsten Tagen. „Mir gefällt die Liebe zum Detail“, sagt Tanja Romeo weist auf die beiden Blumenrabatten beim Eingang und vor dem Nichtschwimmerbecken hin, welche Simone Schilling und Angela Böhrer bepflanzt hatten.

Die Mitglieder pflegen die Anlage mit Liebe zum Detail. Über die beiden Blumenrabatten von Angela Böhrer und Simone Schilling freut sich Tanja Romeo jeden Tag, wenn sie den Kiosk öffnet. | Bild: Yvonne Würth

Sie hat ihr Kiosksortiment erweitert, es gibt mehr Sorten Speiseeis, neu ist der Eistee, und ab sofort wird bei jedem Wetter der tägliche Mittagstisch von 11 bis 13.30 Uhr angeboten. Besonders beliebt sind nach wie vor die Burger mit Pommes, es gibt aber auch Schnitzel, Kartoffelsalat, Salatteller und Fischknusperle.

Die Frage nach dem Lieblingsplatz in der Badesee -Anlage sei, beantwortet Alexander Ebi mit dem Schwimmbecken. Er hat den Winter über im Hallenbad trainiert, um fit für die Saison zu sein.

Neu am Badesee Eggingen ist der Kinderspielturm. Außerdem lädt der Spielplatz mit neuem Sand ein, für das Spielzeug wurden große Behälter angeschafft. Im Bild von links: Vorsitzender Ralf Schönle, Aurelia Ebi, Marlon Ebi und Jugendleiter Alexander Ebi. | Bild: Yvonne Würth

Für Ralf Schönle ist ganz klar der Stammtisch ein Lieblingsplatz. Den verdienten Feierabend gönnt er sich allerdings erst nach den unzähligen Arbeiten, wie die Thekenverlängerung, verrät Tanja Romeo.