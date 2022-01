Die ausgesprochen dynamische Infektionslage machts sich derzeit auch in den Wehrer Kindergärten und Schulen bemerkbar. Wie Bürgermeister Michael Thater nun mitteilte, mussten zu Beginn dieser Wochen mehrere Kindergartengruppen geschlossen werden. Allerdings nicht aus Gründen des Infektionsschutzes, weil sich so viele Kinder mit dem Corona-Virus infiziert haben, sondern weil schlicht Erzieherinnen und Erzieher fehlen.

31 Erzieher im Krankenstand

„Von 110 städtischen Erzieherinnen und Erziehern haben sich 31 krank gemeldet“, so Thater. Positiv getestet seien allerdings nur 15. Die 16 anderen seinen negativ getestet worden. „Aber es gibt ja auch noch andere Krankheiten“, so Thater.

Betroffen von den Ausfällen seien vor allem die Kindergärten St. Josef, St Elisabeth und im Bündtenfeld, weshalb dort Gruppen geschlossen werden mussten. Allerdings wurde für die Kinder von berufstätigen Eltern eine Notbetreuung eingerichtet, informierte Thater.

Deutlich besser sieht es laut Thater noch an den Schulen aus. Unter den Lehrern gebe es nur wenige Ausfälle und auch bei den Schülern gebe es nur wenige positive Corona-Fälle. „Die Infektionszahlen ändern sich in dieser fünften Welle täglich“, das Lagebild könne sich deshalb sehr schnell ändern, so Thater. Er wies darauf hin, dass sowohl Schul- als auch Kindergartenkinder nun täglich getestet werden müssen.