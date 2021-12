von sk

Die mobile WT-Impftour legt am kommenden Montag, 20. Dezember, einen zusätzlichen Halt ein. Von 18 Uhr bis 21 Uhr werden in der Stadthalle in Wehr Corona-Impfungen angeboten. Auf drei Impfstraßen finden Impfungen mit Termin statt. Ab 19 Uhr öffnet eine weitere Impfstraße für Kurzentschlossene, wofür keine Voranmeldung notwendig ist. Verimpft werden die Impfstoffe von Moderna und BioNTech (für Personen unter 30 Jahren und Schwangere). Es sind Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen (Drittimpfung bzw. „Booster“) möglich.Mitzubringen sind Krankenkassenkarte, Personalausweis, (falls vorhanden) Impfpass sowie (im Optimalfall) den ausgefüllten und unterschriebenen Auskunftsbogen. Auf der zentralen Terminbuchungsseite können Termine gebucht werden . Eine Übersicht zu den Impfangeboten im Landkreis Waldshut gibt es auf der Homepage des Landkreises