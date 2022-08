Zwei Jahre ohne Heimatfest liegt hinter den Waldshutern. „Die Stadt hat lange auf keine Chilbi so hingefiebert wie auf diese“, erklärte Oberbürgermeister Philipp Frank. Am Freitag, 19. August, ist es nun endlich soweit: Mit dem Fassanstich um 16.30 Uhr auf dem Festplatz beginnt die 554. Waldshuter Chilbi. Zwei Tage zuvor trafen sich die Macher hinter der Großveranstaltung zum Pressegespräch.

Großer Ansturm auf Bocktaufe

Dass die Menschen nach der Corona-Zwangspause so richtig Bock auf die Chilbi haben, hat sich bereits bei der Bocktaufe am 6. August gezeigt. „Wir hatten etwa 400 Gäste – das sind weit mehr als sonst“, berichtete Marc Jacobshagen, Zunftmeister der Waldshuter Junggesellen. Wie er freut sich auch der neue Oberschützenmeister der Schützengesellschaft auf die sechs bevorstehenden Tage: „Wir freuen uns riesig, dass es losgeht und dass wir mit den anderen Vereinen eine glückselige Chilbi feiern“, sagte Jens Blumenstock.

Tobias Bartelmess lobte als Leiter des Organisationskomitees das „tolle Miteinander“ der Chilbiprotagonisten, zu denen Junggesellen, Schützen und Alt-Waldshut genauso zählen wie die Stadtverwaltung mit Kulturamt und Tourist-Info. Bartelmess dankte Gilberto Cammisa und Oliver Novak, die viel Herzblut in die Werbung gesteckt hätten, und Michael Döbele, der die Chilbi-Webseite überarbeitet habe.

Nach der Premiere bei der Mini-Chilbi 2021 lädt die Vereinigung Alt-Waldshut am Montag erneut zum Kinderfest in den Stadtgarten ein. Neu ist nach dem Kinderumzug die Chilbibeutel-Verlosung im Festzelt. Zudem tritt erstmals die Kindertanzgruppe von Alt-Waldshut mit Drei- bis Sechsjährigen auf. „Die Kinder sind ganz wild darauf“, weiß Vorsitzende Simone Hofmann.

Wunschkonzerte von Florianern und Stadtmusik

Damit auf der Chilbi ordentlich geschunkelt und mitgewippt werden kann, liegen hinter dem Musikzug St. Florian und der Stadtmusik Waldshut intensive Proben. „Wir haben einige neue Stücke ins Programm aufgenommen“, sagt Abteilungskommandant Andreas Hausy über das Wunschkonzert der Florianer am Sonntagvormittag. Simone Kuttruff, Vorsitzende der Stadtmusik Waldshut, kündigt das Wunschkonzert ihres Vereins am Montagabend mit den Worten an: „Wir werden die Bühne voll machen.“

Waldshut-Tiengen Waldshuter Chilbi vor 35 Jahren: Ein Bock, ein Anstich und eine Rede wegen zu viel Schadenfreude Das könnte Sie auch interessieren

Zum Chilbifestumzug am Sonntag werden 28 Gruppen mit mehr als 500 Trachtenträgern erwartet. Besonders erwähnenswert ist laut Pascal Schneller von Alt-Waldshut eine Alphornbläsergruppe mit der bekannten Schweizer Volksmusikerin Lisa Stoll. Kulturamtsleiterin Kerstin Simon ist vor allem gespannt auf den Freyen Söldnerhaufen, dessen Mitglieder mittelalterliche (unscharfe) Waffen wie Langspieße und Hellebarden tragen. „Das wird sicher ein echter Blickfang“, sagt sie.

Fördergelder für Heimatabend

Kerstin Simon freut sich vor allem auf den neuen Heimatabend mit Bürgertheater am Samstag, der diesmal nicht in der Kaiserstraße, sondern auf dem Johannisplatz stattfindet. „Ich stelle es mit dort heimelig und gemütlich vor“, erklärt sie und verweist auf Fördergelder aus dem Corona-Bundesprogramm „Neustart Kultur“, mit denen die Kosten für den Heimatabend gedeckt werden.

Der Chilbifestplatz mit Rummel und Festwirtschaft läuft wie immer unter der Regie der Schützen. Festwirt ist weiterhin John Kurze, Sprecher der Schausteller ist Hubert Faller. Hinter dessen Berufskollegen liegen zwei harte Jahre. „Wir hatten Sorge, wer Corona überlebt hat“, erklärte Ehrenoberschützenmeister Christoph Wassmer. Da die Waldshuter Chilbi einen guten Ruf unter den Schaustellern genieße, sei es jedoch gelungen, den Festplatz wieder zu füllen. Diesmal sogar mit einer Attraktion mehr.

Familienpass spart Geld

Sparen lässt sich auf dem Rummelplatz mit dem Familienpass, der für 18 Euro in der Tourist-Info erhältlich ist. Auch wenn das Feuerwerk zum Abschluss der Chilbi wegen der Waldbrandgefahr abgesagt wurde, fahren die Busse am Mittwochabend wie geplant ab 22 Uhr am Chilbiplatz in alle Richtungen ab, versicherte Gerd Jacobshagen vom Chilbikomitee.

Das ganze Programm im Überblick und die Berichte über das sechstägige Fest von 19. bis 24. August 2022 finden Sie hier:

Waldshut-Tiengen Heute geht die Chilbi los: Vom Rummel bis zur Schlagernacht – das Programm auf einen Blick Das könnte Sie auch interessieren