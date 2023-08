Ein Motorradfahrer ist am Freitag, 4. August, gegen 15.30 in der Schmitzinger Straße in Waldshut-Tiengen mit einem Auto zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, rutschte er nach dem Aufprall unter ein am Straßenrand geparktes Auto und zog sich dabei weitere Verletzungen zu. Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 12.000 Euro.