Zwei heftige Unfälle bei denen Kinder verletzt werden, bewegen die Region:

Bonndorf: Kind (5) von Kleintransporter erfasst

Ein Junge (5) ist am Montag, 31. Juli, 15.50 Uhr, beim Spielplatz in der Martinstraße in Bonndorf von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden. Er musste der Polizei zufolge mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Der Junge soll plötzlich auf die Straße gerannt sein. Der 38-jährige Fahrer des Transporters konnte offensichtlich nicht rechtzeitig reagieren.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Hinweise nehmen die Verkehrspolizei (07751 8963-0) und das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) entgegen.

Bad Säckingen: Kind (7) rennt in ein Auto

Auch in Bad Säckingen ist am Montag, 31. Juli, 20.35 Uhr, ein Kind (7) von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei schreibt. Laut Angaben rannte es in der Keltenstraße zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch, als sich ein 37-Jähriger mit seinem Wagen näherte.

Das Kind stürzte nach dem Aufprall auf die Fahrbahn. Es hatte Glück und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in die Kinderklinik nach Lörrach gebracht.