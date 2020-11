Die Stadt Waldshut-Tiengen will auch im Jahr 2021 weiter kräftig investieren. Insgesamt sollen knapp 21 Millionen Euro investiert werden. Größter Einzelposten ist der Weiterbau des Waldshuter Feuerwehrhauses mit Kita. Auch wenn die Corona-Krise weiter anhalte und dadurch mit weiteren Steuerausfällen zu rechnen sei, seien die Investitionen alternativlos.

Dies sagte Oberbürgermeister Philipp Frank bei der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurf für das kommende Jahr am Montagabend vor dem Gemeinderat der Doppelstadt. Frank: „Wir haben einige große Projekte am Laufen und arbeiten gleichzeitig noch immer einen erheblichen Sanierungsstau ab, vor allem im Hochbaubereich.“

Waldshut-Tiengen Weiter warten aufs Klettgau-Carré: Spatenstich erst im nächsten Frühjahr Das könnte Sie auch interessieren

Der Etat-Entwurf, der Stand jetzt mit einem Minus abschließen würde, sei ein erster Vorschlag der Verwaltung an die Stadträte, „wie wir die uns zur Verfügung stehenden Mittel im kommenden Jahr einsetzen würden“, so der OB. Die letzte Entscheidung über das Zahlenwerk liege aber beim Gemeinderat. Denn der Beschluss eines Haushalts sei das Königsrecht des Gremiums.

Gleichwohl hat die Verwaltungsspitze gemeinsam mit Kämmerer Martin Lauber und den weiteren Amtsleitern erste Duftmarken gesetzt. Am Ende wird vermutlich mehr um Details gerungen, als es um große Umschichtungen gehen wird – so sind zumindest die Erfahrungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Dies auch, weil der Gemeinderat bereits in Form einer Klausurtagung über die Eckdaten des Etats informiert wurde.

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 Die Eckdaten Der Entwurf des städtischen Haushalts für das Jahr 2021 sieht Erträge in Höhe von 72,4 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 73,3 Millionen Euro vor. Bleibt es bei diesen Zahlen, würde die Stadt Waldshut-Tiengen das Haushaltsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis in der Größenordnung von etwa einer Million Euro abschließen. Die größten Ausgaben Die Personalkosten und die geplanten Investitionen schlagen im Haushalt 2021 voraussichtlich mit jeweils 20,9 Millionen Euro zu Buche. Bei den Investitionen am meisten gefordert ist das städtische Hochbauamt. Dessen Mitarbeiter sind laut OB Philipp Frank für über 60 Einzelmaßnahmen im Wert von insgesamt 14,7 Millionen Euro verantwortlich. Den größten Anteil im Haushaltsplan-Entwurf machen mit 29 Millionen Euro die Transferleistungen aus. In diesem Betrag enthalten sind unter anderem die Kreisumlage mit 11,8 Millionen Euro, die Finanzausgleichs-Umlage mit 8,5 Millionen Euro und die Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft mit 6,6 Millionen Euro. Die größten Einzelprojekte Das im Bau befindliche Feuerwehrgerätehaus mit Kita auf dem Dach in Waldshut verschlingt im kommenden Jahr voraussichtlich 5,5 Millionen Euro. Bürgermeister Joachim Baumert rechnet für das erste Quartal 2022 mit dem Abschluss der Arbeiten. In die Sanierung des Waldshuter Kornhauses fließen weitere 2,6 Millionen Euro. Die Brandschutzertüchtigung des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen werde den Haushalt nach Aussage von Oberbürgermeister Philipp Frank mit etwa 2,7 Millionen Euro belasten. Für den Investitionskosten-Zuschuss für die Erweiterung des Klinikums Hochrhein in Waldshut sind zwei Millionen Euro eingeplant.

Getragen werde der Entwurf, so Philipp Frank, von dem Leitgedanken, „die Stadt zukunftsfest zu machen und lebenswert zu halten“. Und zwar so, dass „es sich auch in vielen, vielen Jahren noch gut und gerne leben lässt“. Dies werde mit gezielten Investitionen in Felder, „die wir strategisch für besonders wichtig erachten“ erreicht, so die Überzeugung des Oberbürgermeisters. Zu diesen Wachstumsfeldern gehörten Wohnen, Betreuung und Bildung, Gesundheit und Pflege, Kultur, Soziales und Vereine sowie die Infrastruktur der Stadt, Digitalisierung und schnelles Internet mit eingeschlossen.

Hochrhein Gibt es eine offene Drogenszene im Kreis Waldshut? Fakt ist: Rauschgift ist in der Region präsent Das könnte Sie auch interessieren

Bei allen Abwägungen zwischen den vielen Pflichtaufgaben und den wünschenswerten Freiwilligkeitsleistungen schwebt, wie schon in diesem Jahr, die Corona-Pandemie wie ein Damoklesschwert über den städtischen Finanzen, vor allem was die Einnahmeseite anbetrifft. OB Frank: „Es gilt als sicher, dass wir auch 2021 mit steuerlichen Mindereinnahmen rechnen müssen.“

Aktuell rechnet der Kämmerer mit einem negativen Ergebnis in Höhe von knapp einer Million Euro. Deshalb werde auch das kommende Jahr „ein extrem herausforderndes Jahr“ werden, ist Frank überzeugt. Viele Baumaßnahmen seien kaum aufschiebbar, „weil überfällig oder an Förderzusagen gebunden“. Da eine Kreditfinanzierung von Investitionen kein Dauerzustand der Stadtentwicklung sein könnte, ist der OB überzeugt, „dass wir in den kommenden Jahren Dynamik rausnehmen müssen“. Vorhaben müssten wieder mehr an den tatsächlichen Möglichkeiten angepasst werden.

Waldshut-Tiengen Freibad-Sanierung Waldshut: Vorfreude auf fast zwei Millionen Euro Fördermittel Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt sind die Mitglieder des Gemeinderats am Zug. Zunächst im Verwaltungs- und Finanzausschuss und letztlich im Gesamtgremium, wenn der Haushaltsplan für das Jahr 2021 final beschlossen wird. Dies soll noch vor Weihnachten der Fall sein.