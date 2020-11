Hochrhein Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Gibt es eine offene Drogenszene im Kreis Waldshut? Fakt ist: Rauschgift ist in der Region präsent

Welche Rolle spielen Drogen in der Region? Die Kriminalstatistik verzeichnet 2019 rückläufige Fallzahlen: 383 Delikte in Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen. Wie bewertet die Polizei die Problematik und wie Lage an der Grenze zur Schweiz?