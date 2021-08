Der Pandemie zum Trotz laden die Waldshuter Traditionsvereine am Wochenende zur 553. Chilbi ein. Gefeiert wird auf dem Johannisplatz (Samstagabend), im Stadtgarten und auf dem Hof des Hochrhein-Gymnasiums (Sonntagnachmittag) sowie in der Liebfrauenkirche (Sonntagabend).

Wird das große Waldshuter Heimatfest für gewöhnlich von Freitag bis Mittwoch gefeiert, müssen Schützen, Junggesellen und Alt Waldshut coronabedingt seit dem vergangenen Jahr den Feiergürtel enger schnallen. Gleichwohl wollen sie an das erfolgreiche Ende der Belagerung der Stadt im Jahr 1468 durch Schweizer Soldaten erinnern.

Enge Zusammenarbeit

Nachdem sich die Mitglieder der Junggesellenschaft und der Vereinigung Alt Waldshut zusammengespannt haben, ist das Sonntags-Programm im Vergleich zum ersten Corona-Jahr deutlich angewachsen. Wichtigste Änderung: Für Kinder von zweieinhalb bis elf Jahren (Zwölfjährige werden bestimmt nicht abgewiesen und nach Hause geschickt) ist von 12 bis 14.30 Uhr der Stadtgarten mit einem Spieleparcours geöffnet. Für jeden Teilnehmer gibt es am Ende eine prall gefüllte Chilbi-Tasche.

Und auch dort wird mit zwei Verlosungen an die jungen Besucher gedacht. Bei der Verlosung für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren wartet ein Eintritt ins Ravensburger Spieleland auf den Gewinner, bei der Ziehung für Kinder im Alter von elf bis 17 Jahren loben die Junggesellen einen Eintritt in den Europapark in Rust aus.

Das Programm der 553. Waldshuter Chilbi Samstag, 14. August 18 Uhr: Totenehrung beim Kriegerdenkmal in der Bismarckstraße. 18.30 Uhr: Stadtjahrzeit auf dem Johannisplatz bei der Hansjakob-Schule. Sonntag, 15. August, Stadtpark 12 bis 14.30 Uhr: Kinderfest im Stadtgarten bei der evangelischen Kirche für alle Kinder im Alter von zweieinhalb bis elf Jahre (Anmeldung: www.jungesellen.de/kinderveranstaltung/). Sonntag, 15. August, Hochrhein-Gymnasium 13 – 18 Uhr: Chilbiverlosung auf dem Hof des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut (Anmeldung: www.junggesellen.de/events/chilbiverlosung/). Los geht es um 13.15 Uhr mit einem Auftritt des Musikzugs St. Florian. Ab 14 Uhr führt die Kinder- und Jugendgruppe von Alt Waldshut Tänze auf. Um 14.45 sowie um 15 Uhr finden die Verlosungen für Kinder statt. Höhepunkt des Nachmittags ist ab 15.30 Uhr die Chilbiverlosung bei der es nicht, wie sonst üblich einen Bock, sondern ein Kunstwerk, gefertigt von Josef Briechle aus Tiengen, zu gewinnen gibt. Ab 17.15 Uhr greifen die Musiker der Stadtmusik zu ihren Instrumenten, ehe um 17.30 Uhr eine satirische Betrachtung der Waldshuter Chilbi durch Christian Ruch folgt. Im Anschluss spielt nochmals die Stadtmusik, ehe die Veranstaltung um 18 Uhr endet. Sonntag, 15. August, Liebfrauenkirche 17 Uhr: Festkonzert mit zwei Trompeten und Orgel in der Liebfrauenkirche in Waldshut. Johannes Jensen und Johannes Dörflinger (Trompeten) und Kantorin Anne Roosmann (Orgel) spielen Werke von Buxtehude, Händel, Boyce, Lefèbure-Wèly und anderen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. (kol)

Die Lose sind übrigens gratis. Höhepunkt des Nachmittags ist indes die Chilbiverlosung. So wie schon 2020 gibt es auch dieses Mal keinen leibhaftigen Schafsbock zu gewinnen, sondern ein Kunstwerk – geschaffen vom Tiengener Künstler Josef Briechle. Eine Abordnung der Junggesellen hat ihn in diesen Tagen in seinem Atelier besucht. Der Künstler, so Zunftmeister Marc Jacobshagen im Gespräch mit dieser Zeitung, finde die Idee, die Einnahmen aus dem Losverkauf einem caritativen Zweck zu spenden, gut.

Mit und ohne Anmeldung

Wie Marc Jacobshagen weiter erklärt, gibt es noch reichlich freie Plätze für die Chilbiverlosung auf dem Hof des Gymnasiums, so dass jeder, der dabei sein möchte, auch einen Platz bekommt. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Gäste entweder zuvor im Internet anmelden (siehe Text unten) oder am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlegen (schriftlich oder via Luca-App). Auf dem Schulhof selbst gilt Maskenpflicht (Infektionsstufe 2), sobald die Besucher gehen oder stehen. Am Tisch darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.