Das Freibad in Tiengen startet an diesem Freitag, 4. Juni, in seine zweite Saison. Sofern das Wetter nach den vergangenen verregneten Wochen mitspielt, öffnet das Eingangstor um 10 Uhr, doch die Prognosen stimmen aktuell zuversichtlich. „Wir hoffen auf einen schönen Sommer mit gutem Badewetter“, teilen die Stadtwerke Waldshut-Tiengen mit.

Für den ersten Öffnungstag bieten die Betreiber der zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2020 sanierten Freizeiteinrichtung ihren Gästen wieder ganztags freien Eintritt an. Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein, wie die Stadtwerke in ihrer Pressemitteilung schreiben.

Hochrhein/Südschwrazwald Rein ins kühle Nass! Welche Freibäder am Hochrhein öffnen und was muss man beim Besuch beachten? Das könnte Sie auch interessieren

Denn für das Tiengener Bad steht nach dem Umbau nicht nur die zweite Saison bevor, sondern nach 2020 auch ein erneuter Betrieb unter Corona-Bedingungen an. Bereits Anfang Mai sei die Anlage bereit zum Öffnen gewesen, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Siegfried Pflüger und Bäderbetriebsleiter Daniel zur Mühlen damals gegenüber dieser Zeitung erklärten. Neben dem schlechten Wetter verzögerte das Warten auf die Corona-Verordnung des Landes, die die Spielregeln für den Badebetrieb während der Pandemie vorgibt, den Saisonauftakt.

Besuch im Freibad Tiengen auf einen Blick Öffnungszeiten Das Freibad Tiengen ist ab Freitag, 4. Juni, täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, bei schlechtem Wetter schließt es bereits um 14 Uhr. Eintrittspreise Erwachsene zahlen 4 Euro pro Besuch, Senioren 3 Euro, und der ermäßigte Eintritt beträgt 2,50 Euro. Eintrittskarten werden direkt an der Kasse verkauft. Kontakt Das Freibad Tiengen befindet sich in der Badstraße 36. Telefonisch ist der Kassenbereich unter 07751/833-507 zu erreichen.

Am Freitag soll es nun endlich losgehen mit dem Badespaß. Da das Waldshuter Freibad derzeit saniert wird und erst im kommenden Jahr wieder öffnet, ist das Bad an der Schlücht in Tiengen in dieser Saison für Besucher die einzige Möglichkeit, sich in einer öffentlichen Einrichtung in der Doppelstadt abzukühlen.

Diese Regeln gelten in dieser Saison Wer hat Zutritt? Nur negativ getestete, geimpfte und genesene Personen dürfen ins Freibad“, teilen die Stadtwerke Waldshut-Tiengen mit. Das bedeutet laut den Betreibern im Detail, dass alle Gäste ab sechs Jahren unabhängig vom Inzidenzwert einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, eine Impfbescheinigung oder Genesenen-Nachweis an der Kasse vorzeigen müssen. Als vollständig geimpft zählen Personen, die ihre zweite Impfung mindestens 14 Tage zuvor erhalten haben. Wie werden die Gäste registriert? Die Stadtwerke verwenden zur Kontaktnachverfolgung die Luca-App, die auch in vielen Restaurants und Geschäften zum Einsatz kommt. Gäste können mittels Smartphone ihre Daten an der Freibadkasse hinterlegen. Wer die App nicht nutzt, kann alternativ seine Daten über ein Kontaktformular an der Freibadkasse oder auf der Webseite hinterlegen. Welche Attraktionen und Einrichtungen können genutzt werden? Den Stadtwerken zufolge können Attraktionen im Bad wie beispielsweise die Breitwellenrutsche unter Beachtung der Anweisungen vor Ort genutzt werden. Der Betrieb hänge jedoch von den Besucherzahlen ab. Maximal dürfen sich 670 Personen gleichzeitig auf dem Freibadgelände aufhalten. Die Warmwasserduschen bleiben gesperrt. Welche weiteren Regeln gelten beim Badbesuch? Die Stadtwerke weisen daraufhin, dass in den sanitären Anlagen, im Kassenbereich, in den Umkleiden und im Bistro-Bereich eine Maskenpflicht gilt. Der Mund-Nasen-Schutz kann im Wasser und auf der Liegewiese abgenommen werden. Besucher müssen zudem einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern im gesamten Freibad einhalten. Wie in der vergangenen Saison gilt im Freibad Tiengen eine Einbahnstraßen-Regelung auf dem Gelände und im Schwimmerbecken. Sind die Jahreskarten wieder gültig? Ja, anders als in der vorherigen Saison werden bestehende Jahreskarten wieder akzeptiert. Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen hatten die Gültigkeit der Jahreskarten damals ausgesetzt und um die voraussichtliche Dauer der Corona-Krise verlängert. Die Restlaufzeit der Jahreskarten läuft laut den Betreibern nun weiter und endet nach Ablauf der Zeit, die auf der Karte gespeichert ist. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Auszahlung des Restguthabens der Jahreskarte. (jsc)

Im Unterschied zum vergangenen Jahr wird das Freibad Tiengen 2021 laut Auskunft der Stadtwerke wieder ganztags zwischen 10 und 20 Uhr, bei schlechtem Wetter bis 14 Uhr, geöffnet sein. In der vorherigen Saison gab es über den Tag verteilt drei Zeitfenster mit Reinigungspausen dazwischen, in denen die Gäste das Bad verlassen mussten. Geputzt werde nun im laufenden Betrieb. Anders als im Vorjahr ist keine vorherige Anmeldung zum Badbesuch erforderlich.

Auch in der Badesaison 2021 gelten Corona-Regeln im Freibad Tiengen, darunter eine Maskenpflicht (außer beim Baden und auf der Liegewiese) sowie eine Abstands- und Einbahnstraßen-Regelung. | Bild: Juliane Schlichter

Die maximale Besucherzahl beträgt 670 Personen gleichzeitig. Diese Zahl setzt sich aus den maximalen Personenzahlen der folgenden Bereiche zusammen: Schwimmerbecken 30, Nichtschwimmerbecken 80, Planschbecken 25 und Liegewiese 535 Personen. Wie viele Eintritte zum jeweiligen Zeitpunkt noch verfügbar sind, erfahren Gäste auf der Webseite der Stadtwerke Waldshut-Tiengen. Erstmals können Besucher im Tiengener Freibad die neue Breitwellenrutsche benutzen. „Wir versuchen auch, den Sprungturm zu öffnen“, erklärte Stadtwerke-Chef Pflüger Anfang Mai gegenüber dieser Zeitung. Während der Corona-Badesaison 2020 waren die Attraktionen der sanierten Einrichtung geschlossen.

Waldshut-Tiengen Baggern statt Planschen: Ein Besuch auf der Baustelle im Waldshuter Freibad Das könnte Sie auch interessieren

In der nun beginnenden Saison wollen die Stadtwerke auch einige Anregungen von Besuchern umsetzen. Stammgäste hatten im vergangenen Sommer gegenüber dieser Zeitung das sanierte Freibad Tiengen gelobt, jedoch auch einige Verbesserungsvorschläge geäußert. „Es wurden für die neue Badesaison drei Umkleideboxen angeschafft, damit sich die Badegäste auf der Liegewiese im Schwimmerbereich umziehen können“, teilen die Stadtwerke mit. Zudem soll es einen Sonnenschirm- und Liegestuhlverleih (gegen Pfand) geben. Auch diesen Wunsch hatten Badegäste geäußert.