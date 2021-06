Endlich steigen die Temperaturen und nachdem es die Corona-Zahlen zulassen, freuen sich viele auf die Abkühlung im Schwimmbad. Erfahren Sie hier, welche Bäder am Hochrhein und im Südschwarzwald öffnen und was man beim Besuch jeweils beachten muss.

Laufenburg: Entscheidung fällt am 14. JuniDer Laufenburger Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung am 14. Juni mit der Öffnung des Gartenstrandbads befassen. Dies erklärte Kämmerin Andrea Tröndle auf Anfrage des SÜDKURIER. Bereits Anfang Mai