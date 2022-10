von sk

Waldshut-Tiengen: Drei Fahrgäste durch gesplitterte Scheiben verletzt

Drei Fahrgäste eines Linienbusses wurden am Dienstag, 4. Oktober, bei einem Unfall im Gewerbepark Hochrhein Waldshut-Tiengen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist der Linienbus gegen 11.15 Uhr mit einem wendenden Lastwagen auf der Carl-Duisberg-Straße zusammengestoßen.

Der 22-jährige Lastwagenfahrer bog an der Kreuzung zur Alfred-Nobel-Straße zunächst nach rechts ein, um dann in einem großen über die Kreuzung zu wenden. Der nachfolgende 58 Jahre alte Busfahrer fuhr am rechts einbiegenden Lastwagen vorbei. Als der Lastwagenfahrer wieder nach links zog, um zu wenden, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Während die Fahrer unversehrt blieben, zogen sich im Bus drei Fahrgäste im Alter zwischen 29 und 52 Jahren leichte Schnittverletzungen durch gesplitterte Scheiben zu. Zwei kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Der Lastwagen und der Bus waren nicht mehr fahrbereit. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

St. Blasien: Fahrer bei Autoüberschlag leicht verletzt

Am Ortseingang von Menzenschwand hat sich am Dienstagmorgen, 4. Oktober, ein Auto überschlagen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei hatte der 86-Jährige vor 10 Uhr möglicherweise aufgrund eines geplatzten Reifens die Kontrolle über seinen Auto verloren.

Der Wagen kippte auf die Seite, rutschte von der Straße und überschlug sich an einer Böschung. Das Auto kam wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an. Es musste abgeschleppt werden.

Stühlingen: Lastwagen beschädigt Regenrinne an Einkaufsmarkt und flüchtet

Ein Lastwagen hat am Dienstag, 4. Oktober, gegen 12.45 Uhr die Regenrinne eines Einkaufsmarktes an der Bundesstraße in Stühlingen beschädigt und ist geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte das Personal.

Allerdings entfernte sich der Zeuge noch vor Eintreffen der Polizei und ist unbekannt. Er und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wutöschingen, Telefon 07746/928 50, zu melden.

Höchenschwand: Zeugensuche nach Unfallflucht durch silbernen Van

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag, 1. Oktober, zwischen 10 und 12 Uhr, in der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße in Höchenschwand ereignet hat.

Nach den bisherigen Ermittlungen war von der B 500 kommend ein Van in diese Straße eingebogen. Der Wagen geriet von der Fahrbahn und prallte gegen eine Straßenlaterne. Obwohl die Insassen noch den Schaden begutachteten, flüchteten sie danach von der Unfallstelle.

Der Van soll silberfarben gewesen sein, möglicherweise ein VW oder Seat, und hatte Lörracher Kennzeichen. Der Van müsste sichtbar beschädigt sein wie auch die Laterne. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 3000 Euro. Auf weitere Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten St. Blasien, Telefon 07672/9222 80.