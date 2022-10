von sk

Wehr: Drei Verletzte nach Schlägerei vor einer Gaststätte

Bei einer Schlägerei rund um eine Gaststätte in Wehr sind am Sonntagabend, 2. Oktober, mindestens drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Auseinandersetzung gegen 18 Uhr von der Besatzung eines Rettungswagens gemeldet worden. Die Retter waren wegen einer gestürzten Frau im Einsatz und wurden mutmaßlich von einem 48-jährigen Mann bei ihrer Arbeit behindert.

Beim Eintreffen der Polizei soll sich zumindest ein Tatbeteiligter entfernt haben, drei Anwesende wiesen Verletzungen auf. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Einem 29 Jahre alten Tatverdächtigen hat die Polizei einen Platzverweis erteilt.

Alle angetroffenen Beteiligten waren mehr oder weniger alkoholisiert, heißt es im Bericht weiter. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Wehr übernommen.

Wehr: Einbruch in Bekleidungsgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag, 1. Oktober, in ein Bekleidungsgeschäft an der B 518 im Industriegebiet Hemmet in Wehr eingebrochen. Der oder die Einbrecher erbeuteten laut Polizei das Bargeld aus einem Tresor, der gewaltsam geöffnet wurde.

Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762/807 80) sucht Hinweise zum Vorfall. Möglicherweise verursachte der Einbruch einen entsprechenden Lärmpegel und ist gehört worden. Auch die Mitteilung verdächtiger Personen und Fahrzeug kann von Bedeutung sein.

Bad Säckingen: Zeugensuche nach Zusammenstoß von Auto und Fußgängerin

Eine Fußgängerin wurde am Samstag, 1. Oktober, in Bad Säckingen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Die Kollision ereignete sich laut Polizei gegen 14 Uhr in der Waldshuter Straße. Die 41-jährige Fußgängerin hatte die Straße in Höhe des Bahnhofsplatzes betreten, eine herannahende 66 Jahre alte Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Fußgängerin stürzte auf die Straße, erlitt leichte Verletzungen am Bein und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Das Auto blieb laut Polizei unbeschädigt.

Aufgrund eines dort stattgefundenen Flohmarktes hofft die Polizei auf Zeugen, Telefon 07761/93 40.

Bad Säckingen: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Zaun und zwei geparkte Autos

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Donnerstag, 29. September, einen Zaun und zwei geparkte Autos auf einem Parkplatz in der Werderstraße in Bad Säckingen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug zwischen 6 und 17.45 Uhr auf der Rückseite eines Nonfood-Geschäftes beim Ein- oder Ausparken über die Parkplatzeingrenzung gefahren.

Zunächst prallte das Fahrzeug gegen den Zaun einer angrenzenden Metzgerei, bevor es noch mit zwei direkt dahinterstehenden Autos kollidierte. Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 5000 Euro.

Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/9340.

Herrischried: Jugendlicher verletzt sich bei Unfall mit 125er Motorrad

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Montagabend, 3. Oktober, auf einer Gemeindestraße zwischen Hogschür und Segeten mit seinem 125er Motorrad verunglückt. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Laut Polizei war der junge Fahrer gegen 17.20 Uhr von der Straße abgekommen, mit einem Leitpfosten kollidiert und dann in einer Wiese gestürzt. Das Motorrad wurde leicht beschädigt.