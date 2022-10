Ein Unbekannter hat sich im Badeland Laguna in Weil am Rhein an einem Mädchen vergriffen, wie die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten. Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Tatverdächtigen.

Was ist passiert ?

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei einen Monat nach der Tat mitteilen, soll der Mann am Samstag, 3. September, in der Zeit zwischen 15.30 und 16 Uhr im Bereich der blauen Rutschbahn im beliebten Badeland das Mädchen sexuell missbraucht haben.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Was weiß man über den Mann?

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkle Haare mit einer leichten Tonsur am Hinterkopf.

Auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg ist dieses Bild zu sehen:

Ein Foto des Tatverdächtigen. | Bild: Polizeipräsidium Freiburg

Wo können sich Zeugen melden?

Wer etwas beobachtet hat, die gesuchte Person auf dem Foto kennt, Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort geben kann, solle sich bei der Kriminalpolizei Lörrach (07621/176-206) oder beim Kriminaldauerdienst (07761/934-500) melden.