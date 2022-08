Mehrere hundert aufgemotzte Autos, mindestens ebenso viele Personen: Ein unangekündigtes Autoposer-Treffen auf dem Parkplatz eines Baumarkts hat am Freitagabend, 12. August, die Polizei auf den Plan gerufen. Noch während die Beamten alles dokumentierten, krachte eine 21-Jähriger mit seinem sündhaft teuren Jaguar in den Zaun des Baumarktgebäudes.

Polizei wird um 22 Uhr verständigt

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie kurz vor 22 Uhr über das Treffen informiert. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg, sie wurden von Streifen der Bundespolizei unterstützt.

Überwiegend Schweizer Kennzeichen

Laut Angaben zählten die Polizisten mehrere hundert getunte Fahrzeuge und mindestens ebenso viele Personen. Überwiegend in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge hätten sie auf dem Parkplatz festgestellt. Viele hätten die Kennzeichen jedoch von ihren Autos entfernt. „Ein möglicher Verantwortlicher gab sich gegenüber den Einsatzkräften nicht zu erkennen“, schreibt die Polizei weiter. Die Beamten dokumentierten das Ganze.

Was ist ein Autoposer? In den FAQ von „www.bussgeldkatalog.org“ steht: „Dabei handelt es sich um Autofahrer, die gemeinsam mit ihrem Fahrzeug auffallen wollen und dafür meist unnötigen Lärm erzeugen. Nicht selten ist dies auch mit Tuning-Maßnahmen verbunden. Die Lärmbelästigung und auch das unnötige Fahren im Kreis sind vor allem für Anwohner eine Belastung. Zudem verstößt das Verhalten gegen die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). Verursachen Autoposer unnötigen Lärm bei der Nutzung ihres Fahrzeugs, müssen sie 80 Euro zahlen. Fahren sie innerorts unnütz mit ihrem Fahrzeug hin und her und belästigen dabei andere Personen, werden 100 Euro fällig. Sind sie trotz erloschener Betriebserlaubnis mit ihrem Fahrzeug unterwegs und führen damit eine wesentliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit herbei, müssen sie sich auf ein Bußgeld von 90 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen.“

Jaguar prallt um 22.20 Uhr in den Zaun

Derweil prallte um 22.20 Uhr laut Mitteilung ein 21-Jähriger mit seinem Jaguar gegen den Zaun des Baumarktgebäudes – vermutlich ein Teilnehmer des Treffens. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei berichtet.

Gesamtschaden von rund 27.000 Euro

Weil die Polizisten nicht an die Unfallstelle gelangt seien, hätten sie den Unfall außerhalb des Parkplatzes aufnehmen müssen. Am Auto des jungen Mannes sei ein Schaden von rund 25.000 Euro, am Gebäude ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden.

Gegen den Autofahrer werde ermittelt, auch der Unfallhergang sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

