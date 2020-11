von Manfred Dinort

Still es auch im Waldshuter Ortsteil Gaiß-Waldkirch geworden. Die Veranstaltungen, die sonst für Abwechslung im Jahreslauf sorgen, sind der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Das letzte Ereignis war die Sommertour mit Oberbürgermeister Philipp Frank, die Ende August im Beisein vieler Bürger stattfand. Trotzdem bleiben die Erinnerungen an die vergangenen Festivitäten wach, an das Feist-Herrgöttle-Fest, an das Oktoberfest und an das Tannhölzlefest, das der Musikverein alle zwei Jahre auf einer Lichtung im Waldkircher Tannhölzle veranstaltet. Und natürlich das Jahreskonzert des Musikvereins Gaiß-Waldkirch, das seit 2002 in der Stadthalle Waldshut über die Bühne geht. Früher fanden die Konzerte im Gasthof „Storchen“ in Waldkirch statt, dann im Gemeinschaftshaus Gaiß und zuletzt im Gerätehaus Schmitzingen.

Die Absagen Im Jahresverlauf konnten die beiden Waldshuter Ortsteile Gaiß-Waldkirch zu verschiedenen Festivitäten einladen. Dazu gehörten das Feist-Herrgöttle-Fest, das Tannhölzefest, das Jahreskonzert des Musikvereins und der Seniorennachmittag. In diesem Jahr stehen keine Termine auf dem Kalender: Aufgrund der Corona-Krise mussten alle Festivitäten abgesagt werden. Offen ist noch, ob die Bürgerversammlung im Januar stattfinden wird.

Das Feist-Herrgöttle-Fest, das nach dem eigentümlichen Wegkreuz an der Ortsverbindungsstraße nach Unteralpfen so benannt wird, gehört inzwischen der Vergangenheit an. Der Aufwand war für das kleine Dorf mit seinen 230 Einwohnern zu groß geworden. Das letzte Mal, das war 2016, anlässlich des 750-jährigen Bestehens des Dorfs, wurde nochmals ganz groß gefeiert. Zu Gast waren damals die „Dorfrocker“, eine Party-Band aus Unterfranken, die ein umjubeltes Open-Air-Konzert gaben und dabei 1500 Besucher begrüßen konnten. Regie führten die Oldtimer Freunde unter der Leitung von Joachim Auer.

Fassanstich beim Oktoberfest in Gaiß (von links): Joachim Auer, Vorsitzender der Oldtimerfreunde, Oberbürgermeister Philipp Frank, Andreas Tröndle (stellvertretender Vorsitzender) und Daniel Tröndle. | Bild: Manfred DInort (Archiv)

Im Wechsel gab es alle zwei Jahre das Oktoberfest, das am oberen Ortsrand, auf dem Vorplatz der Gemeindehalle in einem Festzelt ausgerichtet wurde. Das Zelt war in den Farben Blau und Weiß, nach dem Vorbild des Münchner Oktoberfestes, geschmückt. Auf der Speisekarte standen bayerische Spezialitäten und bayrisches Bier vom Fass. Für gepfefferte Stimmung sorgten bis spät in die Nacht die Lustigen Steinbachtaler.

Eine Klasse für sich war das Jahreskonzert des Musikvereins, das seit zehn Jahren von Marina Reichmann dirigiert wird. Klein, aber fein, ist das Orchester, das es immer verstand, mit ungewöhnlichen Klangfarben besondere Akzente zu setzen.

Im Sommer lädt der Verein zum Tannhölzefest nach Waldkirch ein, ein Fest, das eine spezielle Atmosphäre zu bieten hat. Zu Gast sind befreundete Vereine, die für musikalische Unterhaltung sorgen, während sich der gastgebende Verein um die Bewirtung kümmert. Einen besonderen Rang für die Pfarrgemeinde haben die Kirchenkonzerte, die alle zwei Jahre in der Pfarrkirche St. Marien stattfinden.

Nicht zu vergessen die Landfrauen, die in der Adventszeit zum Seniorennachmittag in das Gemeindehaus einladen. Zu Gast sind dann auch die Jungmusiker des Musikvereins, die für musikalische Unterhaltung sorgen oder die Kindergartenkinder, die Tänze aufführen. Ob im Januar wieder eine Bürgerversammlung stattfindet? „Bis jetzt wurde die Bürgerversammlung noch nicht abgesagt“, erklärte Ortsvorsteher Torsten Basler. „In der nächsten Woche haben wir ein Treffen mit allen Ortvorstehern, um das abzuklären.“