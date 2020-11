Zur Person

Brunhilde Granacher stammt aus Schmitzingen , wohnt aber seit elf Jahren in der Eschbacher Straße in Waldshut. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von 16 und 18 Jahren, die beide in Schmitzingen geboren und aufgewachsen sind. Sie ist seit 40 Jahren Mitglied des RSV, war drei Jahre Kassiererin und dann seit 2015 Vereinsvorsitzende. Seit 2010 ist sie zuständig für das Theaterspiel, sie selbst hat 27-mal aktiv mitgespielt und ist damit Rekord-Theaterspielerin in der Vereinsgeschichte des RSV.