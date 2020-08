von Manfred Dinort

Erste Station auf der Sommertour in Gaiß-Waldkirch mit Oberbürgermeister Philipp Frank und Ortsvorsteher Torsten Basler war der Kinderspielplatz, der auf privatem Gelände beim Gemeindehaus Gaiß angelegt wurde. Eltern haben den Wunsch geäußert, weitere Geräte aufzustellen, ein Sonnensegel über dem Sandkasten anzubringen und die Lücken im Zaun zu schließen. „Da fahren Autos und Linienbusse vorbei und das ist bei kleinen Kindern ein großes Problem“, merkte eine Mutter an.

Dann ging es um die engen Straßen in Gaiß und die Schaffung von Ausweichbuchten. OB Frank sagte zu, eine Straßenbegehung mit Vertretern des Ordnungsamtes vorzunehmen und über Möglichkeiten zu beraten. Er wies aber auch auf die andere Seite hin: „Bei schmalen Straßen wird langsamer und vorsichtiger gefahren.“ Eine generelle Verbreiterung der Straßen werde kaum möglich sein, „denn wir schwimmen nicht im Geld. Zudem hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“. Theo Merz, Leiter des Tiefbauamtes, bezweifelte auch, ob die Anlieger bereit seien, das erforderliche Gelände abzutreten.

Angesprochen wurden auch die gravierenden Straßenschäden an der Ortsverbindungsstraße von Waldkirch nach Ay. Hier ist auf einer Strecke von 200 Metern der untere Straßenrand weggebrochen und stark ausgeschwemmt, sodass das Ausweichen schwierig geworden ist. „Ein normales Auto bockt hier auf“, stellte Helmut Schulz fest.

Bei der Sommertour in Gaiß-Waldkirch (von links): Stadtrat Harald Ebi, Theo Merz, Leiter des Tiefbauamtes, OB Philipp Frank und Ortsvorsteher Torsten Basler. | Bild: Manfred Dinort

Theo Merz versicherte, dass der Auftrag vergeben wurde, dass aber die Bauunternehmer Kapazitätsprobleme hätten. Außerdem seien hier private Interessen im Spiel, sodass der vordere Straßenabschnitt auf unbestimmte Zeit zurückgestellt werden müsse. Der OB versicherte: „Wir werden eine Lösung finden.“

Locker geworden sind die Randsteine an der extrem steilen Straßenböschung unweit des Gemeindehauses in Gaiß. „Reparaturen wurden von der Stadt zugesagt“, so Ortsvorsteher Torsten Basler, „bisher ist aber noch nichts geschehen.“ Kritisiert wurden die Kanalarbeiten zum Breitbandausbau, die teilweise schlampig ausgeführt worden seien. „Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit dem schnellen Internet bei uns klappt“, so Holger Basler.

Die nächste Station war Waldkirch. Hier erinnerte Daniel Tröndle an den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses für den Ausrückeverband West. Dazu erklärte der Oberbürgermeister: „Erst müssen wir den Neubau des Feuerwehrzentrums in Waldshut abwickeln, beides gleichzeitig, das geht nicht, das können wir nicht leisten.“ Möglich sei es jedoch, schon jetzt eine Standortsuche für den Neubau vorzunehmen.