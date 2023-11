Der Kultur- und Theaterverein Zeitschleuse hat derzeit allen Grund zur Freude: Die drei erfolgreichen Aufführungen des Musicals „Der Schlüssel“ und die Auszeichnung mit dem Landesamateurtheaterpreis des Landesverbandes Amateurtheater Baden-Württemberg in Pforzheim. Prämiert wurden die Freilichtspiele 2022 „Zwischen den Welten“. Unzählige Stunden an Vorbereitungen über Kostüm- und Requisitenbeschaffung bis hin zu Proben und erfolgreiche Aufführungen wurden mit dem „Lamathea 2023“ belohnt.

Das Preisträgerfestival in Pforzheim

50 Erwachsene, Jugendliche und Kinder des Vereins waren bei der feierlichen Preisverleihung in Pforzheim dabei. Auch der Ideengeber des prämierten Freilichtstücks, Bürgermeister i.R. Thomas Fechtig, ließ sich das Festival nicht entgehen. Von 122 Bewerbungen aus ganz Baden-Württemberg wurden sechs Inszenierungen ausgezeichnet und im Rahmen des dreitägigen Preisträgerfestivals gezeigt.

Laut Kunst-Staatsekretär Arne Braun honoriert das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst damit das künstlerische und gesellschaftliche Engagement. Die Amateurtheater zeigten eindrücklich, wie auch in Pandemiezeiten ausgezeichnete Produktionen erarbeitet wurden.

Der Theaterpreis Seit 2013 zeichnet Baden-Württemberg alle zwei Jahre Inszenierungen von Amateurtheatern in sechs Kategorien aus. In diesem Jahr geht der Preis in der Kategorie Mundart nach Ühlingen-Birkendorf. Der Lamathea ist deutschlandweit der einzige Preis einer Landesregierung für Amateurtheater und bürgerschaftlichen Engagement.

Schon im Frühjahr informierte die Vorsitzende Corinna Vogt ihre Mitglieder über die Auszeichnung, die mit 2000 Euro dotiert war. Außerdem war mit dem Preis ein kostenloses Theater-Workshopwochenende im September verbunden, an dem rund 30 Personen der Zeitschleuse teilnahmen und neue Impulse in der Schauspielerei erhielten. Im Preisträgerfestival, das der Landesverband vom 3. bis 5. November organisierte, wurden die prämierten Inszenierungen gezeigt.

Höhepunkt war am 5. November die feierliche Überreichung des Siegerpokals und der Urkunde an Corinna Vogt durch Staatssekretär Arne Braun im Beisein des Landesverbandspräsidenten Marcus Joos und Mitgliedern der Zeitschleuse.

Corinna Vogt bedankt sich Marcus Joos, Präsident des Landesverbandes Amateurtheater Baden-Württemberg, für das großartige Festival in Pforzheim mit „Theaternudeln“ aus Ühlingen. | Bild: Zeitschleuse

„Das wunderbare Wochenende voller Freude erfüllt uns mit Stolz und ist uns Ansporn und Inspiration für künftige Vorhaben in unserem Verein“, versicherte Corinna Vogt ganz unter dem Eindruck des Festivals.

Musical-Aufführung in Berau

Nach den Erfolgen des Musicals ‚Der Schlüssel‘ in Tiengen und Todtmoos zollten in der Falkensteinhalle Berau mehr als 450 Besucher dem Jugendensemble der Zeitschleuse mit stehendem Beifall Respekt und Anerkennung für ihre außergewöhnliche Leistung. Den Autorinnen Corinna Vogt, Alina Isele (19 Jahre) und Marielle Vogt (14 Jahre) ist damit ein beachtenswertes und schönes Musical gelungen.

Das Musical des Zeitschleuse-Jugendensembles stellte unterstrichen durch passende Kostüme eine musikalische eine Zeitreise durch die Epochen dar. | Bild: Ursula Ortlieb

Szenen wie „Dirty Dancing“ mit Guido Heidenreich und Marielle Vogt lösten immer wieder begeisterten Applaus aus. Temperamentvolle Tänze und Akrobatik begleiteten Gesang und Schauspiel der jungen Akteure. Die Aufführung in Berau sollte ursprünglich die Letzte sein. „Dass es so was hier gibt, darüber kann man nur staunen“, meinte der Birkendorfer Chronist Josef Kaiser aus Freiburg und: „Eine großartige Sache, solch ein Werk mit Kindern und Jugendlichen auf dem Lande auf die Bühne zu bringen.“ Das junge Musical-Ensemble freut sich jetzt auf eine erneute Aufführung in Schluchsee im Januar 2024.