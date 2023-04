Landschaftlich schön gelegen steht in Riedern am Wald in der Denkmalstraße die der heiligen Barbara geweihte Friedenslichtkapelle. Bei klarer Sicht bietet die Alpenkette eine wunderbare Kulisse für das kleine Kapellchen.

Der Kultur- und Theaterverein Zeitschleuse ist neuer Besitzer. Laut Satzung hat sich der Verein unter anderem dem Erhalt von Kulturstätten verschrieben. Ein Kapellenteam des Vereins kümmert sich ehrenamtlich um die Pflege. Die Stromversorgung wurde kürzlich wieder hergestellt.

Offene Kapellentür an Ostern

An Ostersamstag und -sonntag ist die Tür der Friedenslichtkapelle jeweils von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. So kann man das Kleinod in aller Ruhe von innen auf sich wirken lassen. Künftig soll die Kapellentür jedes erste Wochenende im Monat für die Öffentlichkeit geöffnet sein. Details dazu werden auf der Homepage www.zeitschleuse.com veröffentlicht.

Die Friedenlichtkapelle wird für Ostern gerichtet. Mitglieder des Kultur- und Theatervereins bepflanzen das Blumenbeet neu und schmücken en Kapelleninnenraum für Ostern. Walter Rehm, der Hauptsponsor der Kapelle und seine Frau Carmen aus Lottstetten besuchten das Team bei der Arbeit. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Friedenslichtkapelle ist wie das Denkmal dahinter den Menschen aus der Zeit der Napoleonischen Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts gewidmet. Sie fielen 1813/1814 dem Nervenfieber in einem damals dort stationierten Lazarett zum Opfer und wurden in einem Massengrab beerdigt.

Das Denkmal für 700 österreichische Soldaten und auch viele Menschen aus Riedern am Wald, die 1813/14 an Nervenfieber gestorben sind, wurde 1904 errichtet. Es steht hinter der Kapelle. Die baufällige Kapelle wurde 1908 abgerissen. 2008 wurde sie als Friedenslichtkapelle wieder erbaut. | Bild: Ursula Ortlieb

Neben 700 österreichischen Soldaten waren auch Einheimische aus Riedern unter den Opfern. 1865 errichtete die Kirchengemeinde zum Gedenken eine Holzkapelle, die 1908 brannte und abgerissen wurde. Das Bruchsteinfundament, auf dem die heutige Kapelle steht, blieb erhalten.

Am 8. August 2008 wurde auf diesem Fundament die Kapelle als Friedenslichtkapelle eingeweiht.

Die Entstehung der Friedenslichtkapelle

Karl Walcher vom österreichischen Kriegerdenkmalschutz war Initiator der Friedenslichtüberbringung und von der Idee des Wiederaufbaus der Kapelle beseelt. Unterstützung fand er in Bernd Ebner von der Schützen- & Reservistenvereinigung Klettgau.

Dieser gewann den Kieswerkunternehmer Walter Rehm aus Lottstetten und dessen Söhne Urban und Markus als Hauptsponsoren und Erbauer. Jahrelang fuhr Walter Rehm Woche für Woche nach Riedern und pflegte mit seiner inzwischen verstorbenen ersten Frau den Rasen und das Blumenbeet.

Schön gelegen bietet die Friedenslichtkapelle in Riedern am Wald mit der Alpenkette im Hintergrund einen schönen Blickfang. | Bild: Ursula Ortlieb

Nach dem Tod Walchers und der Auflösung des Kriegerdenkmalschutzvereins stellte Walter Rehm seine Arbeit ein und hoffte auf ortsansässige Nachfolger. Die Kapelle war inzwischen Eigentum des Landes Baden-Württemberg.

Der Unterhalt war nicht geregelt. So pflegten Marlies und Max Gromann Blumenbeet und Grundstück, weil sie nicht mit ansehen wollten, dass alles verwildert.

Diese Menschen kümmern sich um die Kapelle Der Kultur- und Theaterverein Zeitschleuse ist seit 2023 Besitzer der Kapelle. Ein Kapellenteam pflegt die Außenanlage und das Gebäude. Die ehrenamtlichen Helfer sind Anke Huber aus Reckingen, Friedrich Werner und Heiner Duttlinger aus Riedern, Claudia Kaiser und Tanja Maier aus Berau. Walter Rehm freute sich über das Engagement und erwies sich mit der Schenkung des benachbarten Grundstücks von der Kapelle bis zur Straße einmal mehr als großzügiger Sponsor.

2019 zog der Theaterverein in das Vereinsheim neben der Kapelle und übernahm die Pflege. 2021 fand bei der Kapelle die 25. Überbringung des Friedenslichtes durch den Schützen- und Reservistenverein Klettgau mit einem Gottesdienst und Friedensliedern im Freien statt. Diese Tradition soll auch künftig weitergeführt werden. Für die Kosten des Unterhalts freut sich der Verein über Spenden.