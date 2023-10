Das Jugendensemble des Theatervereins Zeitschleuse aus Ühlingen-Birkendorf präsentierte am Sonntagabend im Kurhaus Wehratal in Todtmoos sein neues Musical „Der Schlüssel“. Geschrieben wurde das kurzweilige Werk von Marielle und Corina Vogt sowie von Alina Isele. Regie führte die Vorsitzende des Theatervereins, Corinna Vogt. Die Probenarbeit begann Anfang des Jahres 2023.

Die 19 jugendlichen Darsteller überzeugten auf der Bühne des Kurhauses mit Professionalität und spürbarer Spielfreude. Die Künstler verkörpern in dem Stück insgesamt mehr als 90 Figuren. Dem Ensemble gehören auch einige Mitglieder der Familie Kraft an, die bei zahlreichen Auftritten in der Region mit ihren Stimmen begeistern. Nicht nur die musikalische Qualität, die schauspielerische und die tänzerische Kunst der jungen Menschen kamen beim Publikum sehr gut an.

Die vielen bunten Kostüme verschiedener Zeiten, die von den Darstellern in fliegendem Wechsel getragen wurden, waren eine Augenweide. Das Jugendensemble der Zeitschleuse ließ die Besucher eintauchen in eine außergewöhnliche Zeitreise durch verschiedene Epochen. Da war die von bunten Farben geprägte Zeit der 80er-Jahre. Die Nachkriegsjahre waren bestimmt vom Rock ‘n‘Roll , der spätestens mit den legendären Auftritten der Beatles und Elvis Presley auch in Deutschland einen populären Siegeszug antrat.

Die Flucht von Menschen vor Verfolgung und Krieg, die bis heute existiert, wurde in dem Musical ebenfalls thematisiert. Es wird die bedeutende Frage nach Menschlichkeit und Solidarität gestellt und Vergleiche zu den Migranten gezogen, die einst von Deutschland in die USA auswanderten, um ein besseres Leben zu führen. Die zentrale Figur Livia, dargestellt von Anja Probst, ist von zwei inneren Stimmen hin- und hergerissen. Die weiße Gestalt (Marius Gromann) möchte Livia als positive Stimme Selbstvertrauen und Hoffnung schenken. Als Gegenpol versucht die schwarze Gestalt (Mia Frommherz), die negativen Gedanken in den Vordergrund zu stellen. In diesem Zwiespalt der Gedanken und Einflüsse hat es Livia nicht leicht, in sich den Sinn des Lebens zu entdecken.

Das Publikum bedankte sich mit Beifall im Stehen. Bürgermeister Marcel Schneider lobte: „Ihr habt das mit Bravour gemeistert. Eure Leidenschaft und Professionalität ist unglaublich.“ Regisseurin Corinna Vogt ergänzte: „Die Jugend von heute hat Power und Energie“.