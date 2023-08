Aufführungen

Die Premiere findet bei der interkulturellen Woche am 8. Oktober in der Stadthalle Tiengen statt. Weitere Aufführungen folgen in Todtmoos und Berau. Die Termine im Detail: Sonntag, 8. Oktober, 19 Uhr, in der Stadthalle Tiengen (Einlass 18 Uhr); Sonntag, 15. Oktober, 18 Uhr, in der Wehratalhalle Todtmoos (Einlass 17 Uhr) und Sonntag, 29. Oktober, 18 Uhr, in der Falkensteinhalle in Berau (Einlass 17 Uhr). Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Theatervereins Zeitschleuse www.zeitschleuse.com