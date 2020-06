von Werner Steinhart

Oliver Kraus, Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf und damit Chef über 163 aktive Feuerwehrmitglieder in den sieben Abteilungen stammt aus einer Feuerwehr-Dynastie in Ühlingen, war doch sein Vater Karl Kraus schon Gesamtkommandant von Ühlingen-Birkendorf und sein Großvater Ludwig Kraus Kommandant in der damals selbstständigen Gemeinde Ühlingen. Doch was Oliver Kraus in Zeiten der Corona Pandemie erlebt, blieb seinen Vorgängern erspart.

Seit Anfang März sind bei der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf alle Aktivitäten ausgesetzt. Das betrifft alle Proben in den sieben Einsatzabteilungen, wie auch bei der Jugendfeuerwehr inklusive der Kindergruppe. „Dennoch hoffen wir alle, dass es bald wieder möglich ist, mit der Probenarbeit zu beginnen“, erklärt Oliver Kraus im Gespräch mit unserer Zeitung.

Was die Einsatzbereitschaft in den Zeiten von Corona betrifft, sei diese bei der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf in vollem Umfang gewährleistet, denn „die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft hat absolute Priorität“, bestätigt Oliver Kraus. Zudem sorgen der Gesamtgerätewart und die Gerätewarte der Abteilungen dafür, dass die Gerätschaften und Fahrzeuge jederzeit einsatzfähig sind.

Bei Einsätzen gelten die allgemeinen Hygiene-Regeln, wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sobald das Gerätehaus betreten wird und das Desinfizieren der Hände. Auch wird auf die Einhaltung der Mindestabstände geachtet, dies sei bei Einsätzen jedoch nicht immer möglich.

Zur Person Oliver Kraus (44) ist seit 1988 bei der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf im Einsatz und seit dem Jahr 2006 deren Gesamtkommandant. Von Beruf ist er Feinwerkmechanikermeister in der eigenen Firma „Kraus Maschinenbau und Umwelttechnik“ in Ühlingen. Oliver Kraus ist verheiratet und hat zwei Kinder.

In allen Feuerwehrunterkünften der Gemeinde wurden hierzu Ständer mit Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel aufgestellt. Zudem rücken bei Einsatzstichworten, die nicht zeitkritisch sind, möglichst nur soviel Einsatzkräfte aus, wie unbedingt nötig.

Die Jugendfeuerwehr mit der Kindergruppe zusammen hat 51 Mitglieder, auch hier ruht die Probenarbeit. Die Jugendausbilder haben jedem Jugendfeuerwehr-Angehörigem und dem Kommandanten ein Corona-Quarantäne-Kit zum Thema Feuerwehr in den Briefkasten geworfen. Zudem wurden den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr ganz zeitgemäß der Link der App „Der kleine Löschmeister“ der Versicherungskammer Bayern gesendet. Somit können sich jetzt auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit dem Thema Feuerwehr spielerisch auseinandersetzen.

Natürlich hat sich die Corona-Krise nicht nur auf die Feuerwehr ausgewirkt, auch persönlich und familiär spürt Oliver Kraus die derzeitigen Einschränkungen. Wie in allen Familien mit schulpflichtigen Kindern oder Kindergartenkindern ist es eine Herausforderung, die Kinder in der Zeit der geschlossenen Einrichtungen, soweit beruflich möglich, zu betreuen und den vorgegebenen Lernstoff so gut wie möglich abzuarbeiten. Wenn auch der Familienurlaub abgesagt ist, betont Oliver Kraus: „Ich bin jedoch froh, dass in meiner Familie bis jetzt alle Angehörigen gesund geblieben sind, ich denke das ist das Wichtigste.“