Die medizinische Grundversorgung in Stühlingen geht nahtlos weiter, auch wenn die Patientenkartei des Medizinischen Versorgungszentrums Stühlingen jetzt leer ist.

Die Medicum Stühlingen GmbH übernimmt am 1. Oktober das MVZ Stühlingen vom Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN). Nach dem Aus des Stühlinger Krankenhauses am 31. Juli sicherte der GLKN zu, das Medizinische Versorgungszentrum vorübergehend weiterbetrieben – so lange bis die neue Betreiberin bereit ist.

Das ist nun der Fall. Die Vorbereitungen im Hintergrund sind weitgehend abgeschlossen. Nach nötigen Arbeiten an der Infrastruktur der Praxisräume soll das MVZ am 17. Oktober seine Arbeit wieder aufnehmen. „Ich bin mächtig stolz auf meine Mannschaft, dass wir den Betrieb so schnell auf die Beine stellen“, wird Klinik-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt in einer Mitteilung zitiert. Er erklärt auf Anfrage, was die Übernahme für die Patienten bedeutet.

Medicum Stühlingen GmbH Am 8. Juni hat der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) verkündet, das Stühlinger Krankenhaus zum 31. Juli zu schließen. Um die ambulante Versogrung der Bevölkerung sicherzustellen, hat der Kreistag am 30. Juni der Gründung einer GmbH zugestimmt, die künftig das Medizinische Versorgungszentrum Stühlingen betreiben soll. Die Klinikum Hochrhein GmbH hat daraufhin am 1. August die die Medicum Stühlingen GmbH gegründet. Die neu gegründete wird zunächst am gleichen Standort das MVZ betreiben. Das Klinikum betreibt MVZ-Praxen in

Waldshut und Tiengen und hält Anteile am Gesundheitsnetz ZipHo eG Jestetten.

1. Das MVZ unter neuer Trägerschaft soll am 17. Oktober starten – ist die Versorgung vom 1. bis 16 Oktober unterbrochen?

„Die Versorgung in dieser Zeit entspricht der einer Urlaubsvertretung und wird durch die Kassenärztliche Vereinigung geregelt. Unter der Rufnummer 116117 können die Bürger in Erfahrung bringen, welche Praxis Dienst hat“, erklärt Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Klinikums Hochrhein, der Muttergesellschaft der Medicum Stühlingen GmbH, auf Anfrage. Da die GmbH die Räumlichkeiten am 1. Oktober übernimmt, stehen nun Renovierungsarbeiten an, zudem müssen die Systeme installiert werden. „Denn beim MVZ der Medicum Stühlingen GmbH handelt es sich um eine neu gegründete Gesellschaft, die den Betrieb nun neu aufnimmt“, erklärt Schlaudt.

2. Gibt es Veränderungen zum bisherigen Angebot des MVZ?

Nein, die beiden Praxen von Jörg Schweinfurth, Facharzt für Frauenheilkunde, und Abdul Zaher Zamani, Facharzt für Allgemeinmedizin, bestehen weiter wie bisher. Allerdings entfallen laut Hans-Peter Schlaudt die Sprechstunden der gynäkologischen Ärzte aus Singen. Das MVZ wird mit den üblichen Praxisöffnungszeiten starten – Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie zusätzlich am Montag von 14 bis 16 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Bei der telefonischen Erreichbarkeit fehle aktuell noch die definitive

Terminzusage, diese soll aber zum 17. Oktober gegeben sein.

3. Ist ein weiterer Ausbau des Angebots geplant?

„Das Bestreben, den Standort als Anlaufstelle für die Patienten auszubauen besteht. Dazu werden wir gemeinsam mit der Stadt Stühlingen ein Konzept für ein Primärversorgungszentrum vorlegen“, erläutert der Klinik-Geschäftsführer.

4. Wie viele Personen arbeiten im MVZ?

In der Praxis arbeiten vier Medizinische Fachangestellte und zwei Ärzte. Alle Mitarbeiter des bisherigen MVZ haben sich laut Hans-Peter Schlaudt beworben und werden im Medicum Stühlingen weiterarbeiten. Christian Saurer, den der Geschäftsführer gerne mit ins Boot geholt hätte, hat sich „leider aus persönlichen Gründen gegen die Tätigkeit im MVZ in Stühlingen entschieden“.

5. Verändert sich ab 17. Oktober etwas für die Patienten im MVZ Stühlingen?

„Nein, alle Patienten werden im Medicum Stühlingen neu angelegt. Um die Inhalte der Patientenakte des MVZ Loreto müssen sich die Patienten aus rechtlichen Gründen eigenständig kümmern“, erläutert Hans-Peter Schlaudt. Aus Datenschutz-Gründen dürfe das Medicum Stühlingen nicht auf die bisherigen Patientendaten zugreifen. Das bedeutet, dass die Praxis mit einer leeren Kartei beginnt und nicht auf die bisherigen Akten zugreifen kann. „Wenn Sie bislang Patient im MVZ Loreto Stühlingen waren, so weisen Sie bitte bei der Terminierung darauf hin. Sollten Sie Ihre Akte benötigen, so können Sie diese im Hegau-Bodensee-Klinikum Singen anfordern“, schreibt das Klinikum Hochrhein in einer Mitteilung zum Start des MVZ.

6. Sind mit dem Neustart nun auch neue Patienten willkommen?

Da die Praxis neu startet, ist die Patienten-Kartei leer, erläutert Hans-Peter Schlaudt. Und weiter: „Zahlreiche bisherige Patienten haben sich jedoch bereits Termine geben lassen und die Treue zu ihrem Praxisteam erklärt.“ Neupatienten können sich laut Klinik-Geschäftsführer gerne melden.

7. Mussten Hürden bei den Verhandlungen überwunden werden?

Nein, antwortet Hans-Peter Schlaudt: „Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Konstanz war gut, die Vertragsgespräche mit den Ärzten haben ihre Zeit gebraucht und die Entscheidung zur Zulassung ist an Sitzungstermine gebunden.“ Die größten Herausforderungen hätten laut Klinik-Geschäftsführer nun die Fachleute des Klinikums aus der Wirtschaftsabteilung, Technik und IT vor sich, die nun auf den 17. Oktober hinarbeiten müssen.

8. Wie fällt der Blick auf die Kosten aus?

Wie viel in die Übernahme investiert werden muss, kann abschließend noch nicht gesagt werden, da die Arbeiten noch laufen. Der Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz vermietet dem Medicum Stühlingen die Räumlichkeiten. Die GmbH zahlt laut Auskunft von Hans-Peter Schlaudt ein Nutzungsentgelt von 1170,00 Euro pro Monat und eine Nebenkostenpauschale von 300 Euro/Monat.

