Stühlingen vor 2 Stunden

Erhalt des Stühlinger Krankenhauses: Freundeskreises startet Online-Petition

„Das Krankenhaus Loreto in Stühlingen muss erhalten bleiben – eine Schließung muss gestoppt werden!“ So lautet der Tenor einer Petition des Freundeskreises Loreto an Landrat Martin Kistler. Hier die wichtigsten Fakten.