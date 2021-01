von Brigitte Chymo

Still und leise hat der Breitbandausbau in der Gemeinde Murg noch vor Weihnachten begonnen. Seit Montag, 14. Dezember, sind die Bagger im Einsatz. Ein offizieller Spatenstich war geplant, wurde wegen der Corona-Pandemie aber kurzfristig abgesagt. Start für den Breitbandausbau war im Abschnitt Hänner-West. Nach der geplanten Fertigstellung im Herbst 2021 folgen die Abschnitte Hänner-Ost und Oberhof.

Breitbandausbau Der Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Murg erfolgt in den drei Abschnitten Hänner-West, Hänner-Ost und Oberhof. Die Arbeiten werden bis Herbst 2023 dauern. Das Gesamtnetz hat eine Länge von knapp mehr als 20 Kilometern. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf vier Millionen Euro, inklusive Mehrwertsteuer.

Lange hatte die Gemeinde Murg auf den Beginn des Breitbandausbaus warten müssen. Erst mit der Förderzusage über 1,8 Millionen Euro im Mai 2020 konnten die Vorbereitungen definitiv beginnen. Einer der zentralen Punkte für die Gemeinde Murg als Bauherrin des innerörtlichen Breitbandnetzes war, dass sich möglichst viele Bürger von Hänner und Oberhof mit einem Grundstücksanschluss am Breitbandausbau beteiligen.

Über den Sommer warb die Gemeinde daher intensiv für ihr Anliegen und bot in Hänner wie auch Oberhof individuelle Gesprächstermine für interessierte Bürger an. Mit Erfolg. Inzwischen sind 523 von 589 möglichen Verträgen abgeschlossen. Das entspricht einer Quote von fast 90 Prozent. Mit der Planung des Ortsnetzes hatte der Gemeinderat das Büro Tillig-Geomatics aus Dogern beauftragt und im September die Tiefbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt Hänner-West an die Firma Stollbau aus Todtmoos vergeben.

Seit Montag, 14. Dezember, rollen nun die Bagger beim Hochbehälter in Hänner und graben zunächst einmal auf Waldwegen. „Im Winter kann nicht asphaltiert werden“, erklärt Joachim Baumeister vom Büro Tillig-Geomatics. Gut 5,5 Kilometer lang ist die Trasse in Hänner-West und wird rund 1,6 Millionen Euro kosten.

Die Planung sieht so aus, dass Hänner-West im Herbst 2021 abgeschlossen werden kann. „Im Frühjahr werden wir parallel dazu aber bereits die Tiefbauarbeiten für Hänner-Ost ausschreiben, damit im Herbst weitergearbeitet werden kann“, erklärt Karlheinz Peter, Leiter des Technischen Bauamts, zur Zeitplanung. Für Oberhof soll dann im Frühjahr 2022 ausgeschrieben werden. Läuft alles nach Plan, müsste das Breitbandnetz 2023 fertiggestellt sein.

Die zentrale Leitung

Das Backbone-Netz, also jenes Netz, das der Kreis Waldshut im gesamten Landkreis baut, und an das sich die Gemeinden dann anschließen können, ist von Westen her bereits im Bau und wird die Gemarkung Murg noch in diesem Jahr erreichen.