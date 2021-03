von Brigitte Chymo

Gewerbe und Handel will in Murg in die Zukunft starten. In seiner Offensive geht Gewerbevereinsvorsitzender Timo Strasser das Thema „Gewerbeverein 2.0“ an. Mit einer „Zukunftswerkstatt“ im Juni will er Potenziale, Chancen und Ideen für die Zukunft ausloten. „Der Flohmarkt und der Weihnachtsmarkt alleine reichen nicht“, sagt Timo Strasser zum aktuellen Betätigungsfeld des Gewerbevereins. „Ich will etwas für und in der Gemeinde machen. Unsere Mitglieder sollen einen Nutzen haben“, so Strasser, der seit zwölf Jahren an der Spitze des Gewerbevereins steht.

85 Mitglieder hat der Gewerbeverein derzeit. Zu Spitzenzeiten waren es 110. Für einen in die Zukunft ausgerichteten Gewerbeverein will der Vorsitzende neue, junge Leute in den Verein holen. „Wichtig ist das Interesse, aktiv mitzuarbeiten. Das heißt nicht, dass das zwangsläufig im Vorstand sein muss“, erklärt er. Im Zeitalter der Digitalisierung kann sich Strasser, der für die FW auch im Gemeinderat ist, viel Neues vorstellen: Online-Schulungen, Seminare mit Referenten. Auch der Online-Verkauf ist für ihn Thema.

Vorsitzender Timo Strasser lädt die Mitglieder des Gewerbevereins zur Zukunftswerkstatt – er will den verein fit machen für die kommenden Jahre | Bild: Leonie Baumgaertner Murg

Ideen sind willkommen, und die Ideenfindung einer der Schwerpunkte des Workshops „Zukunftswerkstatt“, der am 22. Juni, im Zechenwihler Hotzenhaus stattfinden soll. Als Partner mit im Boot sind die Gemeinde Murg und das Innovationsforum Südwest. „Es geht auch darum zu sehen, was bringt die Gemeinde mit“, erklärt Strasser. Vom Innovationsforum Südwest wird Projektleiterin Monika Studinger über Chancen und Risiken zu Innovation und Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft referieren. Die Zukunft hat begonnen. Die Einladungen sind verschickt. Jetzt hofft Strasser, dass nicht noch Corona einen Strich durch die Rechnung macht. Aber: „Wir können das auch digital durchziehen“, sagt er. Auf der anderen Seite hat Corona viel damit zu tun, dass das Thema Zukunft jetzt auf den Gewerbeverein zukommt: „Durch Corona müssen wir umdenken. Jetzt ist Bereitschaft da.“

Über die Jahre hinweg hat der Gewerbeverein immer wieder Aktionen gemacht: Kürbisparade, Muttertagsaktionen, Flohmarkt, Weihnachtsmarkt. Viele Jahre lang war auch die Gewerbeschau nicht wegzudenken. Inzwischen gehört sie der Vergangenheit an. Auch den Flohmarkt wird es nicht mehr geben. Der Weihnachtsmarkt in der Murger Mitte bleibt hingegen.