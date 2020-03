von Rolf Sprenger

Das stetige Wachstum der Gemeinde Lauchringen erfordert Investitionen in die Infrastruktur. Neben der Erweiterung des Feuerwehrgebäudes, wird nun auch die Halle in Oberlauchringen um einen Lagerraum vergrößert. Dies wurde am Donnerstagabend vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Erweiterungs-Bauten: Mit der Planung für beide Vorhaben wurde das ortsansässige Architekturbüro Jörg Kaiser beauftragt. Während man beim Umbau des Feuerwehrgerätehaus noch auf die Zusage der Fördermittel warten muss, soll die Halle in Oberlauchringen möglichst zeitnah um einen Lagerraum erweitert werden. Die Eile ist auch geboten. Bei einer Brandverhütungsschau wurden die im Dachgeschoss gelagerten Materialien bemängelt. Der Dachraum ist brandschutztechnisch nicht ausreichend abgeschottet. Die Lösung soll ein zusätzlicher Raum werden, der 108 Quadratmeter Platz bieten wird. Die veranschlagten Kosten werden sich auf rund 150.000 Euro belaufen. Der Baubeginn soll bis Mitte Jahr erfolgen.

Ehrenamtsbonus: Ein Grund mehr zur Freude werden die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zur kommenden Badesaison genießen dürfen. Der Eintritt in das Freibad Lauchringen wird für sie kostenlos werden. „Dies soll eine Wertschätzung für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden sein“, sagte Bürgermeister Thomas Schäuble.

Jubilars-Geschenke: Angepasst wurden die Richtlinien über die Ehrungen durch die Gemeinde. Geburtstagsjubilare werden ab dem 75. Lebensjahr, in Fünf-Jahres-Schritten durch ein Ehrenpräsent vom Bürgermeister oder dessen Stellvertreter beschenkt. Neu geregelt wurde auch die Dienstjubiläen der Beschäftigten der Gemeinde, sowie die Ehrungen von Beschäftigten in der Privatwirtschaft. Die genauen Details werden im kommenden Gemeindeblatt und auf der Homepage veröffentlicht.

Finanzielles: Eine rein buchhalterische Maßnahme ist die Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2019 ins Haushaltsjahr 2020. Auszahlungsmittel für Baumaßnahmen in 2019, wie zum Beispiel die Erschließung Wiggenberg-Ost, die nicht oder nicht vollständig ausgeführt werden konnten, werden ins Folgejahr übertragen.