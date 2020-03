Die Lücke wird geschlossen. Bald gelangen Radfahrer und Fußgänger auf einem kombinierten Rad- und Fußweg durchgängig zum Friedhof in Oberlauchringen. Hierfür werden zurzeit Wutach- und Kotbachbrücke saniert, breite Brückenkappen für den Geh- und Radweg hergestellt.

Was genau wird gemacht?

Laut Pressemitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg wird mit dem Lückenschluss der 2008 gebaute Radweg aus Richtung Unter- bis zur alten Rathausstraße in Oberlauchringen weitergeführt. Dafür müssen Wutach- und Kotbachbrücke saniert und umgebaut werden. Im Moment läuft die zweite Bauphase.

Die Ortsdurchfahrtsstraße soll laut Zeitplan, bis zum Ende der Brückbauarbeiten, bis Juni halbseitig gesperrt bleiben. Die Maßnahme läuft seit Oktober, die Arbeiten an der oberstromigen Seite waren vor etwa zwei Wochen abgeschlossen. Sind die Arbeiten an beiden Brücken beendet, soll bis Ende des Jahres, voraussichtlich ab August, der Rad- und Gehweg gebaut werden.

Wie ist der Verkehr beeinträchtigt?

Die Ortsdurchfahrt in Oberlauchringen ist im Bereich der beiden Brücken über die Wutach und den Kotbach seit Oktober halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Mit Beginn der zweiten Bauphase ist die Sperrung auf die andere Fahrbahn verlegt worden. Wie das RP mitteilt, bleiben die Verkehrseinschränkungen auf der Wutachstraße während der Bauarbeiten bestehen.

Der Holzsteg über den Mühlekanal parallel zur Wutach, am anderen Ufer, ist nach der Umstellung der Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer wieder freigegeben. Der Dammweg ist wieder offen. Das RP weist darauf hin, dass die Verkehrsteilnehmer beim Einbiegen in die B 34 auf die Ampelphasen achten sollen.

Wie liegt die Baumaßnahme im Zeitplan?

Das RP schreibt, dass „trotz der ungünstigen Witterung im Dezember und Januar“ die Vorarbeiten für den Radweg auf der oberstromigen Seite der Brücken nahezu planmäßig abgeschlossen worden seien.

Wie geht es nach dem Brückenarbeiten weiter?

Sobald die Arbeiten an beiden Brücken abgeschlossen seien, solle, voraussichtlich ab August bis Ende des Jahres, der eigentliche Rad- und Gehweg gebaut werden. Zusätzlich gibt es einen Fußgängerübergang, die beiden Bushaltestellen beim Gasthaus „Adler“ sollen umgebaut werden.

Was kosten die Baumaßnahmen?

Auskunft von Dieter Bollinger, leitender Baudirektor am Dienstsitz Bad Säckingen des RP, kosten Brückenbauarbeiten, Geh- und Radweg brutto insgesamt 1,3 Millionen Euro. Davon entfallen auf die Sanierung der Wutach- und Kotbachbrücke mit Herstellung der breiten Brückenkappen für den Geh- und Radweg 850.000 Euro, auf den Radweg (Straßenbau) und die Umgestaltung der Bushaltestellen 370.000 Euro. Die Installation einer festen Fußgängerampel ist mit 80.000 Euro kalkuliert. Die Kosten übernimmt als Baulastträger komplett der Bund.

Was sagt der Bürgermeister?

„Wir sind froh, dass das gemacht wird“, sagt Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble. Die Gemeinde hätte es gern gesehen, wenn der Geh- und Radweg bis zur Einmündung zur Kirchstraße weitergezogen worden wäre. Hierfür hätte man aber private Grundstücke kaufen müssen. Radfahrer gelangen nach der Fertigstellung des Lückenschlusses über den Lindenplatz und die Kirchstraße auf den bestehenden Radweg zum Friedhof in Oberlauchringen. Auch mit dieser Lösung ist Schäuble zufrieden: „Das ist ein Beitrag zur Verkehrssicherheit im Ort.“

