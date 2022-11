Hochrhein/Südschwarzwald vor 6 Stunden

Blaulichtreport: Zwei Jugendliche und ein Mann bei Unfall auf der B 314 verletzt

Ein SUV ist am 1. November einem Kleinbus aufgefahren. Außerdem: Ein Messerangriff am Waldshuter Busbahnhof, ein Brand auf einem Spielplatz in Bad Säckingen und ein verletzter Radfahrer.