Auf dem Spielplatz in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen hat es am Montagabend, 31. Oktober, gegen 23 Uhr, erneut gebrannt.

Wie die Polizei berichtet, ist dabei ein Loch in der Holzfassade des dort neu errichteten Spielgebäudes entstanden.

Anwohner konnten das Feuer löschen, bevor die Feuerwehr eingetroffen ist.

In der Nähe brannte ebenfalls ein Stahlmülleimer, an dem allerdings kein Sachschaden entstand.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761/93 40) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nicht der erste Brand

Bereits im Juni 2021 hat es auf dem Spielplatz gebrannt, dabei wurden die beiden Spieltürme und das Krabbelrohr zerstört. Die Stadt setzte damals eine Belohnung von 1000 Euro aus. Die neuen Spieltürme wurden erst um Juni 2022 eingeweiht. (sk)