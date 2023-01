Ein Personenwagen wurde am Samstagvormittag in Dogern auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst. Das E-Auto war aus noch unbekannten Gründen dort liegengeblieben, so die Polizeidirektion Freiburg. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Zug niemand. Die Insaßen des Fahrzeugs konnten sich rechtzeitig aus der Gefahrenzone entfernen, Personal und Passagiere eines IRE kamen mit dem Schrecken davon, so die Polizei.

Gegen 9.20 hatte der aus Basel Richtung Singen fahrende IRE das E-Fahrzeug auf dem Bahnübergang Dogern erfasst. Dabei wurde das Auto erheblich beschädigt. Der Zug schleifte das Fahrzeug noch einige Meter mit, ehe er zum Stehen kam. Feuerwehr und Rettungsdienst evakuierten rund 100 Passagiere des IRE. Sie wurden vorübergehend im Feuerwehrhaus Dogern untergebracht und versorgt, ehe sie mit Bussen weiter in Richtung Singen gebracht wurden.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfall dauern an.