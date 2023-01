Rickenbach: Das Auto landet auf dem Dach – Totalschaden

Auf der Kreisstraße zwischen Rüttehof und Wehr hat sich am Sonntagmorgen, 29. Januar, 10.40 Uhr, ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kam die 57-jährige Fahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Laut Angaben verlor die Frau an einer glatten Stelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto sei von der Straße gerutscht, habe sich an einem Hang überschlagen und sei wieder auf Fahrbahn auf dem Dach gelandet.

Die Fahrerin konnte sich der Polizei zufolge selbst aus dem schwer beschädigten Wagen befreien. Sie selbst wählte dann den Notruf.

Am Auto sei ein Totalschaden entstanden, den die Polizei mit rund 5000 Euro beziffert. Die Straße war am Sonntagmorgen zeitweise voll gesperrt. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei mit insgesamt sechs Fahrzeugen.

Lottstetten: Auto kracht in geparkten Wagen – Fahrerin hat Alkohol und Drogen intus

Eine 44-Jährige hat in der Nacht auf Samstag, 28. Januar, in Lottstetten einen Unfall verursacht, bei dem ihr Mitfahrer (33) schwer verletzt worden ist. Während sich die Frau laut Polizeimitteilung aus dem Staub machte, wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Schweizer Klinik gebracht.

Wie die Polizei vermutet, geriet die 44-Jährige mit ihrem SUV gegen 4.50 Uhr in der Nacker Straße von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte in einen vor einem Haus geparkten VW. Durch die Wucht des Aufpralls sei dieser in einen Zaun geschoben worden.

Als die Rettungskräfte ankamen, war die Frau der Polizei zufolge zu Fuß abgehauen. Sie konnte wohl aufgespürt werden. Die Frau soll sich unkooperativ verhalten haben. Sie roch offensichtlich nach Alkohol und hatte laut Angaben einen Joint dabei. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an.

An beiden Fahrzeugen soll ein Totalschaden entstanden sein, der sich laut Polizei auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen dürfte.

Höchenschwand: Auto überschlägt sich zwei Mal – Fahrer und Beifahrer haben Glück

Gleich zwei Mal hat sich am Samstagnachmittag, 28. Januar, auf der B500 bei Frohnschwand ein Auto überschlagen. Fahrer (19) und Beifahrer (44) hatten Glück im Unglück. Sie kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung berichtet.

Gegen 14.40 Uhr sei der 19-Jährige mit seinem Wagen von der Straße geraten. Das Fahrzeug prallte laut Angaben gegen eine Leitplanke und überschlug sich zwei Mal. Der Schaden am SUV soll sich auf rund 8000 Euro belaufen.

Häusern: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B500

Ein Mercedes und ein entgegenkommender Audi sind am Samstagabend, 28. Januar, kurz nach 20 Uhr, auf der B500 bei Häusern ineinander gekracht. Wie die Polizei mitteilt, kamen die vier verletzten Insassen – in jedem Auto waren zwei – in umliegende Krankenhäuser.

Verursacher war der Polizei zufolge der 65-jährige Mercedes-Fahrer. Er soll mit seinem Wagen aus Richtung Schluchsee gekommen sein, das Auto sei in einer Kurve ins Schleudern geraten. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen zu viel Gas geben hatte. Sein Fahrzeug krachte in den von einem 43-Jährigen gesteuerten entgegenkommenden Audi.

Beide Autos sind laut Angaben Schrott. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 35.000 Euro.

Bis zur Bergung war die Bundesstraße etwa für zwei Stunden gesperrt. Die mit drei Fahrzeugen angerückte Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

Todtmoos: Rettungskräfte angegangen – Betrunkener kommt in Gewahrsam

Weil er Rettungskräfte beleidigt und angegriffen haben soll, ist am Freitagabend, 27. Januar, in Todtmoos ein 47-jähriger Betrunkener in Gewahrsam gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stürzten er und seine Frau, sie seien in einem Rettungswagen versorgt worden.

Den Schilderungen der Polizei zufolge wurde der Mann während der Fahrt gegenüber der Besatzung des Rettungswagens aggressiv. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bergwacht, die hinter dem Rettungsfahrzeug fuhren, konnten verhindern, dass der Mann handgreiflich wurde.

Der 47-Jährige wurde der Polizei übergeben, die ihn in Gewahrsam nahm. Sie ordnete eine Blutentnahme an und leitete Ermittlungen ein.

Lauchringen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz – Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Riedstraße in Lauchringen ist am Samstag, 28. Januar, zwischen 14.45 und 15.15 Uhr, ein Mercedes beschädigt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr den geparkten Wagen laut Polizeimitteilung hinten rechts an.

Der Fahrer machte sich mit seinem Auto aus dem Staub und hinterließ am Mercedes einen Schaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) hofft auf Zeugenhinweise.

Dogern: Interregioexpress kracht in ein liegengebliebenes Auto

In Dogern ist am Samstagmorgen, 9.20 Uhr, ein mit rund 100 Fahrgästen besetzter Interregio-Zug in ein Auto gekracht, dass am Bahnübergang in der Eschbacher Straße auf dem Gleis stehengeblieben ist. Wie die Polizei mitteilt, konnten die drei Insassen das Auto rechtzeitig verlassen. Fahrgäste und Lokführerin blieben unverletzt.

Lörrach-Hauingen: Bankautomat gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten im Lörracher Stadtteil Hauingen in die Luft gesprengt.