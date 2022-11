Ein 53-Jähriger hat am Freitagmorgen, 25. November, versucht, am Autobahnübergang Weil am Rhein vier Männer über die Grenze nach Deutschland zu bringen. Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mitteilt, hatten die vier Männer keine Aufenthaltsbewilligung für Deutschland. Deshalb besteht der Verdacht, dass es sich beim 53-Jährigen um einen Schleuser handelt.

Bei der Zollkontrolle erwischt

Der deutsche Zoll kontrollierte laut Angaben ein mit fünf Personen besetztes Fahrzeug. Der 53-jährige Fahrer soll versucht haben, vier Männer (22, 23, 25 und 42 Jahre) nach Deutschland zu bringen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die vier Mitfahrer keine Aufenthaltsbewilligung für Deutschland hatten.

Anzeige und Ermittlungsverfahren

Die Bundespolizei habe gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet. Auch die Mitfahrer wurden angezeigt: wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet.

Die vier Männer stellten laut Bundespolizei ein Schutzersuchen. Der 53-jährige mutmaßliche Schleuser musste in die Schweiz zurück.