Im Jahr 2028 soll das neue Zentralkrankenhaus für den Landkreis Waldshut mit 335 Betten in Betrieb gehen. Landrat und Planer informieren im Rahmen einer Online-Veranstaltung über den Stand der Planungen für den Gesundheitspark Hochrhein in Albbruck.

Noch wächst Gras auf dem neun Hektar großen Grundstück zwischen Rheinufer und B34 in Albbruck. In sieben bis acht Jahren soll an gleicher Stelle der Gesundheitspark Hochrhein mit dem neuen Zentralkrankenhaus für den Landkreis Waldshut als Herzkammer