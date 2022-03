Rita Schwarzelühr-Sutter muss ihre Stimme heben, als eine Regionalbahn in den Waldshuter Bahnhof einfährt und die Diesellok die SPD-Bundestagsabgeordnete übertönt. Spätestens 2027 geht es hier ruhiger zu. Bis dahin sollen die Züge auf der Hochrheinbahnstrecke elektrisch fahren. „Wenn es früher wird, sind wir alle glücklich“, bemerkt Lothar Probst, Geschäftsführer des Waldshuter Tarifverbunds (WTV).

Beim Besuch des Parlamentarischen Staatssekretärs für Digitales und Verkehr im Bundestag, Michael Theurer (FDP), und der Staatssekretärin für Verkehr im Landtag von Baden-Württemberg, Elke Zimmer (Grüne), jüngst am Waldshuter Bahnhof sind sich die Teilnehmer einig, dass es mit der Elektrifizierung der 75 Kilometer langen Strecke zwischen Basel und Erzingen nicht allein getan sei.

Walter Scheifele vom Landratsamt Waldshut erklärt Elke Zimmer, Harald Ebi, Michael Theurer, Felix Schreiner, Rita Schwarzelühr-Sutter und Philipp Frank (von links), dass ein verlässlicher Fahrplan auf der Hochrheinstrecke unerlässlich ist. Vorne rechts steht Lothar Probst vom Waldshuter Tarifverbund. | Bild: Juliane Schlichter

„Herausforderungen, die uns später auf die Füße fallen werden, wie zum Beispiel das Festhalten am eingleisigen Bahnverkehr zwischen Waldshut und Tiengen, müssen wir gleich mit anpacken und in die Planungen miteinbringen“, fordert Rita Schwarzelühr-Sutter, die Theurer und Zimmer eingeladen hatte. „Das ist umso wichtiger, weil die Pläne jetzt in der Offenlage sind“, fügt die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium mit Verweis auf das Planfeststellungsverfahren hinzu.

Kreis Waldshut Hochrheinbahn: Bürger können jetzt Einblick in die Planung für die Elektrifizierung nehmen Das könnte Sie auch interessieren

Einsicht und Einwendungen Die Planunterlagen für den Umbau und die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, Abschnitt 3 (Landkreisgrenze Lörrach/Waldshut bis Gemeindegrenze Dogern/Waldshut-Tiengen) liegen von 1. bis 31. März in folgenden Rathäusern öffentlich aus: Wehr, Bad Säckingen, Murg, Laufenburg (Baden), Albbruck und Dogern. Alle Betroffenen und Interessierten können Einsicht nehmen. Die Planunterlagen können auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums unter der Rubrik „Aktuelles“ eingesehen werden. Einwendungen geltend machen kann jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden. Sie können geltend gemacht werden bis einen Monat nach Ende der Auslegung, also bis 2. Mai. Dies hat zu erfolgen beim Regierungspräsidium Freiburg, Referat 24, 79083 Freiburg (schriftlich) beziehungsweise Kaiser-Joseph-Straße 167, 79098 Freiburg (zur Niederschrift) oder bei der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, bei der die Offenlage erfolgte. (von)

Um den geplanten Halbstundentakt auf der Strecke zu ermöglichen, fordert Rita Schwarzelühr-Sutter, rechtzeitig neue Züge zu bestellen. Walter Scheifele, der als Dezernatsleiter beim Landratsamt Waldshut unter anderem für Verkehr zuständig ist, versichert: „Aktuell laufen gute Verhandlungen. Der Zug ist aufgegleist.“

Scheifele räumt ein, dass die „Expresszüge, die immer wieder ausgefallen sind, viele Kunden vergrault haben“. Als Übergangslösung bis zur Elektrifizierung setzt die Deutsche Bahn seit 12. Dezember 2021 Doppelstockzüge auf der Strecke von Basel nach Friedrichshafen ein. Zugausfälle treten seitdem nicht wegen der Technik, sondern wegen des hohen Krankenstands beim Personal auf.

Hochrhein Bahn fährt auf der Hochrheinstrecke erneut mit einem vorübergehend reduzierten Zugangebot Das könnte Sie auch interessieren

Elke Zimmer bezeichnet die Elektrifizierung der Hochrheinbahn als Beitrag zur Verkehrs- und Mobilitätswende. „Damit möglichst viele Menschen die Strecke nutzen“, erklärt die Grünen-Politikerin und dankt für die Finanzierung. 290 Millionen Euro soll das Projekt kosten, bis zu 90 Prozent davon will der Bund übernehmen.

Ein leerer Bahnsteig am Waldshuter Bahnhof. | Bild: Juliane Schlichter

Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank nimmt den Besuch von Michael Theurer zum Anlass und bittet um den Erhalt der Unterführung am Bahnhof als Pendlerroute. Weil im östlichen Bereich der Bahnanlage Richtung Rheinschloss die Gleise neu angeordnet werden, plant die Deutsche Bahn, die darunter liegende Fußgängerunterführung zwischen B 34 und Robert-Gerwig-Straße auf Höhe des Rewe-Markts zu schließen. Ein Erhalt ist laut Bahn zu teuer. Theurer empfiehlt dem OB: „Prüfen Sie das Thema Radwege. Wir haben neue Förderprogramme.“

Die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller wünscht sich gleiches Engagement wie für die Bahnstrecke auch für die Autobahn 98: „Wir am Hochrhein brauchen starke und effiziente Verbindungen auf den Schienen und für die Straßen. Unser ländlicher Raum darf in Mobilitätsfragen nicht zurückgelassen werden“, schreibt sie im Nachgang von Theurers Besuch in einer Pressemitteilung.